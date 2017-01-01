Геращенко ответила на заявление Хуга по Донбассу

Ирина Геращенко надеется, что сделанное Александром Хугом заявление - неудачная формулировка, а не осознанная позиция.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченная президента по вопросам мирного урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко отреагировала на заявление, сделанное первым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом. Об этом в четверг, 25 октября, она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Геращенко надеется, что это заявление - неудачная формулировка, а не осознанная позиция.

"Стоит напомнить мистеру Хугу, что миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие. Российкое. Новое. Не советское. Такое не купишь на базаре и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг", - пишет Геращенко.

Также она поблагодарила смелых представителей СММ ОБСЕ, которые все видят, фиксируют и честно пишут об этом в своих рапортах.

Кроме этого, Геращенко обозначила ряд тем, которые не были затронуты в заявлении Хуга. Во-первых, не был прокомментирован недопуск СММ ОБСЕ к месту падения МН17, к местам криминальных разборок и убийства Захарченко.

Ранее Хуг заявил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet