Геращенко ответила на заявление Хуга по Донбассу
Первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченная президента по вопросам мирного урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко отреагировала на заявление, сделанное первым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом. Об этом в четверг, 25 октября, она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.
Геращенко надеется, что это заявление - неудачная формулировка, а не осознанная позиция.
"Стоит напомнить мистеру Хугу, что миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие. Российкое. Новое. Не советское. Такое не купишь на базаре и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг", - пишет Геращенко.
Также она поблагодарила смелых представителей СММ ОБСЕ, которые все видят, фиксируют и честно пишут об этом в своих рапортах.
Кроме этого, Геращенко обозначила ряд тем, которые не были затронуты в заявлении Хуга. Во-первых, не был прокомментирован недопуск СММ ОБСЕ к месту падения МН17, к местам криминальных разборок и убийства Захарченко.
Ранее Хуг заявил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины.
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