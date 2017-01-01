Коммунальное предприятие в Донецкой области возглавил чиновник "ДНР"
Генеральным директором областного коммунального предприятия Донецктеплокоммунэнерго, которое находится в Константиновке, стал Виктор Рогачев, ранее чиновник "ДНР“.
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Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Александр Куць, передают Новости Донбасса.
Рогачев с 2005 года был депутатом нескольких созывов от Партии регионов Донецкого горсовета и возглавлял коммунальное предприятие Донецкгортеплосеть. В 2014 году после захвата боевиками “ДНР“ Донецка, Рогачев работал в коммунальной сфере. Так, в октябре 2014 года сепаратистские СМИ опубликовали “доклад“ Рогачева о ситуации с отоплением в Донецке.
В октябре 2015 года Рогачев посетил коллегию ДонОГА в Краматорске, однако глава ДонОГА Куць сказал, что информация о связях Рогачева с “ДНР“, по его информации, не соответствует действительности.
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По словам Куця, перед Рогачевым стоит задача восстановить работу Донецктеплокоммунэнерго, которое сейчас “находится в упадке“.
В декларации Рогачева указано, что в 2017 году он стал владельцем квартиры в Киеве стоимость более 2 миллионов гривен.
Напомним, 13 октября в СБУ сообщили о разоблачении представителей органов местного самоуправления в Запорожской области, которые с июля 2015 года по октябрь 2018 год сотрудничали с российскими спецслужбами.