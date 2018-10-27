Проводник поезда пытался орально ублажить пассажира - СМИ

По словам пассажира, проводник вступил с ним в интимные отношения когда он спал.

Пассажир заявил, что будь это женщина, он бы не жаловался УНИАН

В поезде Ужгород-Лисичанск проводник вступил в интимную связь с пассажиром, когда последний спал. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на запись полиции, которая оказалась в распоряжении издания.

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Так, пассажир поезда заявил, что проснулся от того, что проводник орально ублажал его. Он добавил, что не смог догнать проводника, поскольку тот якобы был “вдвое больше“. При этом мужчина заверил, что запомнил лицо проводника. И подчеркнул, что будь это женщина, не жаловался бы.

После инцидента мужчина сразу же обратился к правоохранителям. “Я спал, проснулся от того, что мне проводник минет делал... Проводники ржут, что такого не было. Но мне вот вообще не смешно“, - объяснил пострадавший.

Пострадавший запомнил проводника, но не смог его догнать obozrevatel.com

Напомним, в середине октября в поезде Хорол-Кременчуг пассажир в нетрезвом состоянии устроил драку с проводником, в результате чего проводнику сломали нос. Из-за нападения неадекватного пассажира на проводника, поезд пришлось задержать на полтора часа.