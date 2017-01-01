На выступлении Вуйчича во Львове умер подросток

По неофициальной информации, у погибшего был порок сердца. Назначена экспертиза, которая установит причину смерти.

Во время выступления Ника Вуйчича во Львове скончался подросток city-adm.lviv.ua

28 октября во время выступления Ника Вуйчича на Арене Львов внезапно скончался один из зрителей. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Шестнадцатилетнему юноше стало плохо около 20:00. Медики проводили все необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти парня не смогли.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена экспертиза, которая установит причину смерти. По неофициальной информации, у погибшего был порок сердца.

Напомним, Ник Вуйчич - мотивационный спикер, родившийся без рук и ног, однако он не только живет полноценной жизнью, но и стал известным на весь мир.

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