На выступлении Вуйчича во Львове умер подросток
28 октября во время выступления Ника Вуйчича на Арене Львов внезапно скончался один из зрителей. Об этом сообщает ZAXID.NET.
Шестнадцатилетнему юноше стало плохо около 20:00. Медики проводили все необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти парня не смогли.
Признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена экспертиза, которая установит причину смерти. По неофициальной информации, у погибшего был порок сердца.
Напомним, Ник Вуйчич - мотивационный спикер, родившийся без рук и ног, однако он не только живет полноценной жизнью, но и стал известным на весь мир.
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