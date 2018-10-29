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Вижу цель в изменении политической культуры - Вакарчук о президентстве

Комментариев: 1
Музыканта интересует не кресло президента, изменения в стране.
Музыкант считает, что политическая культура в стране - советская
Музыкант считает, что политическая культура в стране - советская
УНИАН

Певец Святослав Вакарчук рассказал, что должность президента его не интересует.

Об этом он заявил в понедельник на лекции в Харькове.

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“Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины), меня интересуют изменения в стране“, - отметил Вакарчук.

Музыкант считает, что политическая культура в стране осталась на уровне 1991 года.

“Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача - говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель“, - говорит музыкант.

Напомним, руководство Харьковской национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого внезапно отказалось от ранее согласованной встречи.

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Теги: Вакарчук, президент, выборы, страна, должность
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Комментариев (2)
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AloneInNight    29.10.2018, 15:36
Оценка:  0
AloneInNight
Будет поддерживать Садового?
MATROS    29.10.2018, 15:30
Оценка:  -1
MATROS
Объявление: "Сниму квартиру. Порядок в районе гарантирую" БУГАГА!!!!!!!!!!!!!
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