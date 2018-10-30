Под Черниговом мать повесилась, найдя двух детей мертвыми
В поселке Талалаевка Черниговской области в собственном доме нашли повешенной женщину и тела ее детей, 2 и 6 лет, без видимых телесных повреждений.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.
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“Утром 30 октября в полицию поступила информация, что в поселке Талалаевка Черниговской области по месту жительства обнаружены без признаков жизни тела детей двух и шести лет. Их мать покончила жизнь самоубийством через повешение“, - говорится в сообщении.
В настоящее время признаков присутствия посторонних лиц в помещении и видимых телесных повреждений на теле детей не обнаружено. Окончательная причина смерти матери и детей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщалось 3- октября, стали известны подробности о матери, которая сама утопила двух своих детей. Суд взял под стражу на два месяца Екатерину Бабкину, убившую собственных сына и дочь.