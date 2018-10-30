Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Черниговом мать повесилась, найдя двух детей мертвыми

Комментариев: 1
Старшему было 6 лет, малышу 2 года, причина их гибели пока не установлена.
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
kp.ua

В поселке Талалаевка Черниговской области в собственном доме нашли повешенной женщину и тела ее детей, 2 и 6 лет, без видимых телесных повреждений.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Читай также: Больная раком британка пожертвовала собой ради рождения дочери

“Утром 30 октября в полицию поступила информация, что в поселке Талалаевка Черниговской области по месту жительства обнаружены без признаков жизни тела детей двух и шести лет. Их мать покончила жизнь самоубийством через повешение“, - говорится в сообщении.

В настоящее время признаков присутствия посторонних лиц в помещении и видимых телесных повреждений на теле детей не обнаружено. Окончательная причина смерти матери и детей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщалось 3- октября, стали известны подробности о матери, которая сама утопила двух своих детей. Суд взял под стражу на два месяца Екатерину Бабкину, убившую собственных сына и дочь.

Поделись:
Теги: самоубийство, дети, Черниговская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Котофунтик    30.10.2018, 11:18
Оценка:  0
Котофунтик
Подушкой..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь