Под Черниговом мать повесилась, найдя двух детей мертвыми

Старшему было 6 лет, малышу 2 года, причина их гибели пока не установлена.

В поселке Талалаевка Черниговской области в собственном доме нашли повешенной женщину и тела ее детей, 2 и 6 лет, без видимых телесных повреждений.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

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“Утром 30 октября в полицию поступила информация, что в поселке Талалаевка Черниговской области по месту жительства обнаружены без признаков жизни тела детей двух и шести лет. Их мать покончила жизнь самоубийством через повешение“, - говорится в сообщении.

В настоящее время признаков присутствия посторонних лиц в помещении и видимых телесных повреждений на теле детей не обнаружено. Окончательная причина смерти матери и детей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщалось 3- октября, стали известны подробности о матери, которая сама утопила двух своих детей. Суд взял под стражу на два месяца Екатерину Бабкину, убившую собственных сына и дочь.