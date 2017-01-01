Стала известна дата последнего слова Януковича перед приговором

Последнее слово Януковича в суде ожидается 19 ноября.

Обвиняемый в государственной измене беглый в РФ экс-президент Виктор Янукович сможет обратиться к суду с последним словом 19 ноября.

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“Относительно предоставления разумных сроков (для регистрации в качестве иностранных адвокатов в России защитников Януковича), 19 ноября является именно тем разумным сроком, за который вы сможете зарегистрироваться или не зарегистрироваться. Суд определяет одну дату 19 ноября для последнего слова и предлагает использовать именно ее“, - заявил председательствующий судья Владислав Девятко, передает УНИАН.

Девятко напомнил, что по украинскому законодательству “суд уже на данном этапе может уйти в совещательную комнату для принятия окончательного решения“, но учитывая европейскую конвенцию по правам человека, он предоставит Януковичу возможность обратиться к суду.

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Судья также добавил, что суд не считает необходимым определять другие резервные даты, поскольку Янукович дважды проигнорировал приглашение выступить на заседании суда.

Напомним, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

Ранее сообщалось, что Янукович согласен выступить с последним словом в Оболонском райсуде Киева в рамках процедуры международной правовой помощи.