Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В горсовете Херсона подрались чиновник и активист

Комментариев: 1
Стычка произошла из-за отказа руководства города вернуть электричество в задолжавшие общежития.
В горсовете Херсона подрались чиновник и активист
© grivna.ks.ua
Фото 1/5
  • Потасовке в горсовете предшествовал митинг с блокированием проезда
  • Потасовке в горсовете предшествовал митинг с блокированием проезда
  • Потасовке в горсовете предшествовал митинг с блокированием проезда
  • Потасовке в горсовете предшествовал митинг с блокированием проезда
  • Потасовке в горсовете предшествовал митинг с блокированием проезда
В горсовете Херсона подрались чиновник и активист
Потасовке в горсовете предшествовал митинг с блокированием проезда
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Херсоне активисты устроили потасовку в здании городского совета, а потом ворвались в кабинет заместителя городского головы Игоря Козакова и спровоцировали драку с чиновником.

Соответствующее видео во вторник, 30 октября, на своем канале в Youtube разместил Сайт города Херсона.

Читай также: Под Львовом люди блокировалитрассу: Требовали ремонта

По информации местных СМИ, причиной потасовки стал отказ руководства города подключить к электросетям два общежития, которые накануне обесточили энергетики за неуплату.

При этом, как сообщает местный сайт Гривна, с утра в Херсоне под зданием горсовета проходил митинг с перекрытием движения по улице в знак протеста против отключения зданий от электричества. По информации издания, всего было отключено 11 зданий.

Как сообщалось 25 октября, в Киеве народный депутат и общественный активист подрались в прямом эфире телеканала.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Херсон, чиновник, протест, драка, коммунальные долги, коммунальные платежи, активист
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
КлякSа    30.10.2018, 16:51
Оценка:  0
КлякSа
это не расея, тут и по щам можно выхватить
Krimeaman    30.10.2018, 16:40
Оценка:  0
Krimeaman
Ну ёлки палки!!! Все законы по мове нарушают и те и другие!!! В таких стенах только на рiдной треба, а вони що роблять!!!???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь