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Порошенко присоединится в Париже к Трампу и Путину

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Украинский президент примет участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны, куда также приедут Трамп и Путин.
Макрон пригласил Порошенко посетить Париж 11 ноября
Макрон пригласил Порошенко посетить Париж 11 ноября
УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко 11 ноября посетит Париж. Об этом сообщил государственный секретарь при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, пишет Интерфакс-Украина во вторник, 30 октября.

“11 ноября в Париже с визитом будет находиться президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны“, - сказал он на брифинге в Киеве.

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По словам Лемуана, 10 декабря в Париже также пройдет бизнес-форум.

Отметим, 11 ноября в Париже ожидается встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Напомним, 26 октября президент США Дональд Трамп снова пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

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Теги: Франция, Париж, Порошенко, Путин, Первая мировая война, Трамп
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