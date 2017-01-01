Украина во второй раз выдворила "вора в законе" Тенго Гальского

Уголовный "авторитет" уже ранее выдворялся за пределы страны.

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Полицейские в очередной раз принудительно выдворили за пределы Украины “вора в законе“ по произвищу Тенго Гальский.

Об этом сообщил начальник Департамента стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции Украины Роман Осуховский.

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По его словам, уголовный “авторитет“ уже ранее выдворялся за пределы страны, в частности – в апреле этого года с запретом въезда на пять лет. Однако впоследствии он незаконно попал на территорию страны и жил в Киеве.

“По нашей информации, Тенго прибыл на территорию Украины для контроля над группами преступников из кавказского региона, которые занимаются совершением квартирных краж и краж из транспортных средств“, – сообщил Осуховский.

Он добавил, что в настоящее время рассматривается проект соответствующего закона. Согласно ему лица, которым запрещен въезд в Украину, за незаконное пересечение государственной границы будут привлекаться к уголовной ответственности.

Как сообщалось 22 августа, в Москве прошла сходка “воров в законе“, на которой более десяти влиятельных криминальных авторитетов избрали держателя “общака“ Олега Шишканова (Шишкана).

20 сентября под Черниговом задержали 7 криминальных авторитетов.