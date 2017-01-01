"Будет много интересных открытий": Под санкции РФ в Украине попадут более 50 физлиц

Также ограничительные меры со стороны России коснуться около 360 предприятий Украины.

В списке могут оказаться политики, внешне придерживающиеся радикальных взглядов, но торгующие с РФ news.online.ua

Под санкции, которые вводит Российская Федерация против Украины, могут попасть около 360 отечественных предприятий и более 50 физических лиц.

Об этом сообщает ТАСС.

Российский документ, утверждающий ряд ограничительных мер в отношении соседней державы, в ближайшее время будет передан на подписание премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

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В частности, СМИ отмечает, что в этом списке санкций “будет много интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры, которые придерживаются радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение не прочь при этом заработать на этих самых отношениях“.

Сейчас правительство РФ завершает подготовку проекта постановления, которое введет в действие специальные меры России в отношении ряда компаний и физических лиц Украины в ответ на "недружественные действия этой страны".

Как сообщалось, 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции.Таким образом, Россия только сейчас решила ввести санкции против Украины, хотя украинские ограничения против россиян и российских компаний действуют уже 4 года и постоянно расширяются. В России говорят, что это зеркальные меры и коснутся они сотен украинцев.