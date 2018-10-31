Додон заверил патриарха Кирилла: Церковь Молдовы останется под РПЦ

Владыка вручил Додону орден преподобного Сергия Радонежского.

Во время встречи обсудили сроки пастырского визита патриарха Кирилла в Молдову facebook.com/dodon.igor1

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с председателем Русской православной церкви Кириллом в Москве, во время которой заявил, что молдовская церковь останется частью РПЦ.

Об этом он написал сегодня на своей странице в Facebook.

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“Провел встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Обсудили вопросы поддержки православных и семейных ценностей в Республике Молдова. Отметил, что у наших народов общие духовные ценности и у нас общая православная церковь. Молдовская церковь является составной частью Русской Православной Церкви. Так было, есть и, я уверен, так будет и дальше“, - написал молдовский лидер.

По его словам, такого же мнения придерживается большинство православных верующих Молдовы.

Кроме того, отметил политик, во время встречи обсуждались сроки пастырского визита патриарха Кирилла в Молдову. Додон выразил надежду на то, что визит состоится в ближайшее время.

“Святейший Владыка вручил мне орден преподобного Сергия Радонежского, второй степени, за внимание к активной поддержке церковно-общественных инициатив Православной Церкви Молдовы“, - добавил президент.

Напомним, еще в 2013 году глава РПЦ заявлял о “горячем желании молдаван пребывать в единстве с народами Святой Руси“.

Как сообщалось 16 октября, экзархи Вселенского патриарха вернулись из Константинополя в Украину, чтобы продолжить работу над последним этапом предоставления украинской церкви томоса.