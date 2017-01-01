Патриарх Иерусалима поддержал Константинополь в споре с РПЦ
Иерусалимский патриарх Феофил III выразил поддержку Вселенскому патриархату в его противостоянии с Российской православной церковью (РПЦ) в вопросе автокефалии для Украинской церкви.
Об этом передает Оrthodoxia.info.
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В частности, по информации религиозного издания, Феофил ІІІ в письме обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Святого миро. Издание отмечает, что этот шаг свидетельствует о поддержке Патриархом Иерусалимским Фанара и православного единства под эгидой Константинополя.
Письмо с просьбой о миро для иерусалимской церкви Варфоломею передал экзарх Антонин Нектариос. Он назвал Святое миро высшим связующим звеном между православными церквями и акцентировал внимание на нерушимости связей между Константинополем и Иерусалимом.
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В своем ответе Вселенский Патриарх упомянул о древних связях между Фанаром и Святой землей. Также Варфоломей добавил, что, в случае необходимости, патриархи Иерусалима могут участвовать в процессе принятия решений в Константинополе, особенно если речь о будущем Православной Церкви.
Напомним, что в Константинополе заявили, что Томос Украинской православной церкви (УПЦ) будет предоставлен в “нужное время“.
Ранее сообщалось, что в Русской православной церкви заявляют, что не обязаны подчиняться решениям Вселенского патриархата.