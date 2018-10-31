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Нападение на нацдружинника: Билецкий заявил, что побратимы справятся и без полиции

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Билецкий связал нападение на Малимонов с активной борьбой Национальных дружин с наркоторговлей в Павлограде.
Состояние нацдружинника стабильно тяжелое
Состояние нацдружинника стабильно тяжелое
УНИАН

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Народный депутат Верховной Рады и основатель полка Азов Андрей Билецкий заявил, что если полиция не найдет виновных в нападении на активиста Национальных дружин Юрия Малимонова, то это сделают его побратимы.

“Виновные будут найдены и наказаны. Даже если полиция не сможет найти нападающих, я более чем уверен, что это смогут сделать побратимы“, - написал Билецкий в своем блоге на Украинской правде.

Он отметил, что Малимонов уже оказано лечение и все “необходимые меры“ по ситуации уже приняты. Нардеп также отметил, что активисту нанесли 18 ударов кастетом и пробили череп. Его состояние стабильно тяжелое, угрозы жизни нет.

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По мнению Белецкого, основной причиной нападения на Малимонова является то, что Нацдружины в Павлограде, где было совершено нападение, ведуть активную борьбу с наркоторговлей.

Напомним, поздним вечером 29 октября группа неизвестных напала на активиста Национальных дружин Юрия Малимонова. Сообщалось, что нападали со спины и активист не успел дать отпор и оценить ситуацию.

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Теги: Павлоград, Юрий Малимонов, активист, нападение, Национальные дружины, Билецкий
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Комментариев (1)
Leg40    31.10.2018, 17:26
Оценка:  0
Leg40
рэкету по заслугам
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