МАУ ограничит перевозки ручной клади

Нормы перевозки ручной клади будут различными для пассажиров с билетами различного класса.

Новые нормы каснуться пассажиров, купивших билеты с 1 ноября 2018 для путешествия с 15 января 2019 года ukrinform.ru

Международные авиалинии Украины с начала 2019 года сократят объем предметов, разрешенных к бесплатной перевозке в салоне самолета.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

“15 января 2019 авиакомпания Международные авиалинии Украины изменит нормы перевозки ручной клади на всех своих рейсах“, - говорится в сообщении.

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Новые нормы перевозки ручной клади будут действовать для пассажиров, которые приобрели билеты с 1 ноября 2018 для путешествия с 15 января 2019 года. Они будут зависеть от базового тарифа и/или класса обслуживания, по которому куплен билет.

Так, пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета одно место ручной клади весом до 7 кг и размером не более 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых входит перевозка зарегистрированного багажа, и пассажиры премиум-эконом класса на дальнемагистральных рейсах смогут взять с собой на борт самолета два места ручной клади: одно весом до 7 кг и размером не более 55х40х20 см и одно весом до 5 кг и размером не более 40х30х10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Как сообщалось 29 октября, из украинских аэропортов запустят 22 новых рейса.