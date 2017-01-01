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В Днепре эвакуировали ТЦ: Центр города стал в пробках

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Из ТЦ Славутич эвакуировали всех людей и перекрыли центр города.
В Днепре эвакуировали ТЦ: Центр города стал в пробках
© opentv.media
Фото 1/8
  • Людей эвакуировали из ТЦ Славутич
  • Людей эвакуировали из ТЦ Славутич
  • Людей эвакуировали из ТЦ Славутич
  • Людей эвакуировали из ТЦ Славутич
  • Людей эвакуировали из ТЦ Славутич
  • Людей эвакуировали из ТЦ Славутич
  • Людей эвакуировали из ТЦ Славутич
  • Людей эвакуировали из ТЦ Славутич
В Днепре эвакуировали ТЦ: Центр города стал в пробках
Людей эвакуировали из ТЦ Славутич
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В городе Днепр из ТЦ Славутич спасатели ГСЧС эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Также в городе из-за сообщения о минировании здания суда перекрыли одну из центральных улиц.

Об этом сообщает местное издание Відкритий.

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По данным очевидцев, в торговом центре прозвучала сирена, поэтому все посетители и персонал централизованно вышли на улицу. Вскоре выяснилось, что это были учения с целью обеспечения пожарной безопасности.

Кроме того, в Днепре перекрыли часть проспекта Яворницкого, в результате чего в центре города образовались огромные пробки. По предварительным данным, поступила информация о минировании здания апелляционного суда.

Сейчас на месте инцидента работают правоохранители: они окружили территорию. В связи с этим водителей просят объезжать через улицу Короленко.

Напомним, в Днепре 27 октября на протяжении дня "минировали" гостиницы, фитнес-центры и бизнес-центры.

Также сообщалось, что в Киеве "минировали" универмаг Украина.

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Теги: суд, фото, Днепр, эвакуация, пробки, пробка, ТРЦ, минирование
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