В Днепре эвакуировали ТЦ: Центр города стал в пробках
В городе Днепр из ТЦ Славутич спасатели ГСЧС эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Также в городе из-за сообщения о минировании здания суда перекрыли одну из центральных улиц.
Об этом сообщает местное издание Відкритий.
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По данным очевидцев, в торговом центре прозвучала сирена, поэтому все посетители и персонал централизованно вышли на улицу. Вскоре выяснилось, что это были учения с целью обеспечения пожарной безопасности.
Кроме того, в Днепре перекрыли часть проспекта Яворницкого, в результате чего в центре города образовались огромные пробки. По предварительным данным, поступила информация о минировании здания апелляционного суда.
Сейчас на месте инцидента работают правоохранители: они окружили территорию. В связи с этим водителей просят объезжать через улицу Короленко.
Напомним, в Днепре 27 октября на протяжении дня "минировали" гостиницы, фитнес-центры и бизнес-центры.
Также сообщалось, что в Киеве "минировали" универмаг Украина.