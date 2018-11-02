Западные страны "замалчивают нарушение" прав человека в Украине - Лавров

По словам Лаврова, вопросы о нарушениях прав человека в Украине не поднимаются публично, а лишь на "конфиденциальных встречах с руководством Украины".

Лавров уверен, что о нарушениях Украине говорят "в тихую" EPA/UPG

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что страны Запада “замалчивают вопрос“ о нарушениях прав человека в Украине и тем самым якобы воспитывают у Киева чувство безнаказанности.

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“Те страны, которые имеют в данном случае решающее влияние на поведение киевских властей, имеют гораздо больше рычагов для того, чтобы не допускать грубейших нарушений прав человека“, - заявил Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД РФ также сказал, что данный вопрос представители западных держав обсуждают лишь а конфиденциальных встречах с руководством Украины, но никогда не говорят об этом публично.

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“В конфиденциальных беседах эти мысли доносятся до киевского руководства, и мы знаем, что это именно так: и представители ОБСЕ это делают, и представители ведущих европейских стран. Они делают это тихо, надеясь на то, что сила убеждения, сила влияния, экономические рычаги воздействия сработают... Но именно потому, что они стесняются говорить об этом публично, у киевского руководства создается полное ощущение безнаказанности“, - добавил Лавров.

Стоит отметить, что СММ ОБСЕ не единожды фиксировала и сообщала о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму.

Напомним, 26 октября Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации, в связи с незаконным призывом в армию РФ молодых людей с территории аннексированного Крыма.

МИД требует отмены призыва на военную службу РФ с территории автономной Республики Крым, а также прекращение преследования отказавшихся вступать в ряды российской армии.