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В Запорожье слетевшая штанга троллейбуса ранила ребенка в маршрутке

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Пострадал ребенок - пассажир маршрутки.
В Запорожье слетевшая штанга троллейбуса ранила ребенка в маршрутке
© 061.ua
Фото 1/5
  • Слетевший токоприемник троллейбуса разбил окно в проезжавшей маршрутке
  • Слетевший токоприемник троллейбуса разбил окно в проезжавшей маршрутке
  • Слетевший токоприемник троллейбуса разбил окно в проезжавшей маршрутке
  • Слетевший токоприемник троллейбуса разбил окно в проезжавшей маршрутке
  • Слетевший токоприемник троллейбуса разбил окно в проезжавшей маршрутке
В Запорожье слетевшая штанга троллейбуса ранила ребенка в маршрутке
Слетевший токоприемник троллейбуса разбил окно в проезжавшей маршрутке
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В Запорожье штанга токоприемника троллейбуса слетела во время движения транспорта и ударила в окно проезжавшей рядом маршрутки.

Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает сайт города Запорожье со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

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"Во время движения у троллейбуса №3 оборвался троллей. Металлическая конструкция упала на маршрутку, которая ехала рядом и выбила боковое стекло. В результате инцидент пострадал несовершеннолетний ребенок. Его госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 2 ноября, в Ирпене школьница выпала из маршрутки.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: транспорт, ДТП, Запорожье, троллейбус
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