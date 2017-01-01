В Запорожье слетевшая штанга троллейбуса ранила ребенка в маршрутке
Пострадал ребенок - пассажир маршрутки.
В Запорожье слетевшая штанга троллейбуса ранила ребенка в маршрутке
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В Запорожье слетевшая штанга троллейбуса ранила ребенка в маршрутке
Слетевший токоприемник троллейбуса разбил окно в проезжавшей маршрутке
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В Запорожье штанга токоприемника троллейбуса слетела во время движения транспорта и ударила в окно проезжавшей рядом маршрутки.
Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщает сайт города Запорожье со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
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"Во время движения у троллейбуса №3 оборвался троллей. Металлическая конструкция упала на маршрутку, которая ехала рядом и выбила боковое стекло. В результате инцидент пострадал несовершеннолетний ребенок. Его госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.
Как сообщалось 2 ноября, в Ирпене школьница выпала из маршрутки.
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