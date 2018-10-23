Архиепископ назвал главную угрозу для томоса об автокефалии УПЦ

По словам спикера УПЦ КП, сорвать процесс объединения "уже невозможно".

Для того, чтобы процесс объединительного процесса в Украине затормозить или сорвать, главным фактором риска является попытка внешнего вмешательства, а также влияния на отдельных его участников.

Об этом во время чата на Главреде рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий (Зоря).

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“Церковное единение является добровольным, а не принудительным процессом. И если кто-то, особенно под надуманным или спровоцированным внешними силами поводом отказывается от участия в нем или пытается его заблокировать, то, по моему мнению, объединительный процесс должен двигаться дальше, а такое лицо или лица не должны становиться непреодолимым препятствием“, - сказал архиепископ.

По его словам, сорвать процесс объединения уже невозможно, поскольку для него создана прочная каноническая база.

“Попытки помешать этому процессу будут, и конечными инициаторами таких попыток является московские силы как за рубежом, так и здесь, в Украине. Поэтому наша общая задача - и церквей, и государства, и общества в целом - не допустить того, чтобы они имели хотя бы малейший успех“, - заключил он.

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Архиепископ отметил, что сейчас известно о примерно десяти епископах Московского патриархата, которые поддерживают объединительный процесс.

“Можно прогнозировать, что со временем, уже после получения Томоса, большинство тех, кто сейчас в Московском патриархате, войдут в объединение с Украинской церковью. По моим прогнозам, это будет продолжаться несколько лет“, - предположил он.

Напомним, что Русская православная церковь согласна начать диалог с Константинопольским патриархатом, о том когда он осознает “ошибочность“ своих действий в Украине и принесет извинения.

Также сообщалось, что Константинопольский патриархат Варфоломей заявил, что не отступит в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви.