У главы УПЦ МП Онуфрия в Карпатах нашли тайную резиденцию

Онуфрий в селе Черновицкой области владеет трехуровневым домом с пятью постройками на участке.

Во время съемок на журналистов нападала охрана Онуфрия УНИАН

Журналисты в селе Корытное в Черновицкой области, в предгорье Карпат, обнаружили тайную резиденцию главы УПЦ Московского патриархата Онуфрия.

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Как сообщает ТСН, в селе Корытное, откуда родом сам Онуфрий, находится трех уровненный дом в европейском стиле, который не отличается аскетизмом.

Возле главного дома, в котором живет Онуфрий, находится не маленький двухэтажный гостевой дом. На участке еще находится 5 зданий неизвестного назначения.

Участок Онуфрия граничит с другим домовладением с просто огромной территорией - тут и вертолетная площадка и часовня. Местные жители сообщают, что под белым куполом разместился водный комплекс с бассейном. Здесь также есть двухэтажный дом с огромной террасой и неизвестное подземное сооружение, которое напоминает винный погреб.

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По данным журналистов, эти два участка принадлежат настоятелю УПЦ МП. И всем этим он пользуется, когда приезжает в Черновцы. Здесь он принимает гостей. Ходят слухи, что это все подарил иерарху УПЦ МП некий черновицкий бизнесмен Юрий Кушнир.

Журналисты отметили, что во время съемок владений Онуфрия, охрана домовладений начала прибегать к грубой силе и спускала собак. Журналисты даже вызывали полицию, которая по итогу помогла доснять материал.

Напомним, 2 ноября Харьковская епархия Украинской православной церкви присягнула на верность православной церкви Московского патриархата и его предстоятелю Онуфрию.