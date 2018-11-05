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У главы УПЦ МП Онуфрия в Карпатах нашли тайную резиденцию

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Онуфрий в селе Черновицкой области владеет трехуровневым домом с пятью постройками на участке.
Во время съемок на журналистов нападала охрана Онуфрия
Во время съемок на журналистов нападала охрана Онуфрия
УНИАН

Журналисты в селе Корытное в Черновицкой области, в предгорье Карпат, обнаружили тайную резиденцию главы УПЦ Московского патриархата Онуфрия.

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Как сообщает ТСН, в селе Корытное, откуда родом сам Онуфрий, находится трех уровненный дом в европейском стиле, который не отличается аскетизмом.

Возле главного дома, в котором живет Онуфрий, находится не маленький двухэтажный гостевой дом. На участке еще находится 5 зданий неизвестного назначения. 

Участок Онуфрия граничит с другим домовладением с просто огромной территорией - тут и вертолетная площадка и часовня. Местные жители сообщают, что под белым куполом разместился водный комплекс с бассейном. Здесь также есть двухэтажный дом с огромной террасой и неизвестное подземное сооружение, которое напоминает винный погреб.

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По данным журналистов, эти два участка принадлежат настоятелю УПЦ МП. И всем этим он пользуется, когда приезжает в Черновцы. Здесь он принимает гостей. Ходят слухи, что это все подарил иерарху УПЦ МП некий черновицкий бизнесмен Юрий Кушнир.

Журналисты отметили, что во время съемок владений Онуфрия, охрана домовладений начала прибегать к грубой силе и спускала собак. Журналисты даже вызывали полицию, которая по итогу помогла доснять материал.

Напомним, 2 ноября Харьковская епархия Украинской православной церкви присягнула на верность православной церкви Московского патриархата и его предстоятелю Онуфрию. 

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Теги: Корытное, Онуфрий, митрополит, УПЦ МП, домовладения, резиденция
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Комментариев (2)
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Vesna_Krasna2    05.11.2018, 11:10
Оценка:  -1
Vesna_Krasna2
У закарпатских цыганских баронов и местных контрабандистов круче.
Letohradek    05.11.2018, 11:24
Оценка:  +1
Letohradek
Молодец! Будем считать что отмазала московского попа )))
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