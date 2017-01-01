На территории Яворовского гарнизона умер военный

Военному было 45 лет, причину смерти установят медики.

Во Львовской области на территории Яворивского гарнизона в воскресенье, 4 ноября, скончался 45-летний военный 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Об этом сообщил руководитель регионального медиацентра Минобороны Александр Поронюк, информирует Zaxid.net.

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По предварительным данным, старший лейтенант умер из-за сердечной недостаточности. Окончательную причину смерти установят медики.

Как сообщает Союз ветеранов АТО Червонограда ВОЛЯ в соцсети Facebook, умершим является артиллерист Виктор Телегий.

Блогер под ником Ukr_Che в Twitter опубликовал фото умершего.

Как сообщалось, в зоне ООС 16 октября от пули снайпера погиб 20-летний боец Андрей Бойко.