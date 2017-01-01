Сутки на Донбассе: 14 вражеских обстрелов, потерь в рядах ВСУ нет

В результате боевых действий ни один украинский военнослужащий в районе операции Объединенных сил не пострадал.

На Донбассе сутки прошли без потерь mil.gov.ua

За прошедшие сутки, 5 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ. При этом враг один раз применил запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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Силы врага осуществляли обстрелы оборонительных укреплений ВСУ в районах населенных пунктов Вильный, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

В частности, зафиксирован прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм обстреляны позиции Объединенных сил вблизи Павлополя.

“Вследствие боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал“, - говорится в сообщении.

Напомним, 4 ноября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 18 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В боевых действиях погиб один военный, еще четверо получили ранения.

Также сообщалось, что на Донбассе прошла проверка готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению.