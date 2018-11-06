В Украину придут три опасных разновидности гриппа

Штамм Сингапур будет превалировать в эпидемиологической картине этого сезона.

Этой зимой в Украине будут наблюдаться три штамма вируса гриппа, которые опасны для детей и людей преклонного взраста. .

Об этом говорится в материале Апострофа.

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По данным Минздрава, это два штамма типа А: H1N1 Мичиган, H3N2 Сингапур, и один штамм типа В Колорадо. Самым опасным из них медики называют штамм вируса Сингапур.

“Он обладает высокой изменчивостью и часто вызывает осложнения, в первую очередь, тяжелые пневмонии у детей, беременных, лиц преклонного возраста и людей с хроническими заболеваниями“, - поясняет врач-инфекционист, управляющий партнер Healthportal Андрей Осадчий.

Уточняется, что именно Сингапур будет превалировать в эпидемиологической картине этого сезона. Два других штамма - Мичиган и Колорадо - в меньшей степени будут распространены на территории Украины, но также способны нанести существенный вред здоровью.

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“Сингапур в США в прошлом году вызвал интенсивный подъем заболеваемости и большое количество смертей среди пожилых людей. Он опасен своими осложнениями, особенно, для пожилых людей с хроническими патологиями. На первом месте среди осложнений - это пневмония, плюс у хронических больных он вызывает осложнения своих болезней“, - рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАМН Украины Алла Мироненко.

В тоже время, два других штамма гриппа также не стоит сбрасывать со счетов.

“Мичиган является разновидностью свиного гриппа, характеризуется тяжелым течением и поражает в первую очередь активную часть населения возрастом 25-50 лет, весьма опасен для беременных и детей“, - отмечает Андрей Осадчий.

По словам Аллы Мироненко, Мичиган уже не нов для Украины.

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“Мичиган уже частично циркулировал в предыдущем сезоне. Разве что маленькие дети, которые никогда не сталкивались с этим субтипом вируса, могут пострадать, но массово им болеть не будут“, - добавляет она.

А штамм вируса Колорадо опасен осложнениями и хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, легких.

“Но прошлогодний возбудитель гриппа относился к викторианской генетической ветке, к ней же относится и Колорадо. Другое дело, что он несколько генетически изменился, тем не менее, мы не ждем, что в этом году у нас вновь будет возбудитель викторианской ветки. Могут быть отдельные случаи, но превалировать он точно не будет“, - резюмировала Алла Мироненко.

Напомним, ранее сообщалось, что во время нового эпидемического сезона в Украине ожидаются три штамма вируса гриппа: Мичиган, Сингапур и Колорадо.

Также, в частной больнице детям кололи контрабандный препарат. Клиника, где три десятка мам из столицы и одна из Львова сделали прививку контрабандой, сейчас вновь приглашает пациентов на вакцинацию.