Рада создала комиссию по расследованию дела Гандзюк и других активистов

Среди задач комиссии - проверка сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Верховная Рада Украины приняла постановление "Об образовании Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов".

За соответствующее решение проголосовали 259 народных депутатов.

Читай также: Смерть Гандзюк: СМИ сообщили новые детали

Постановлением предусмотрено избрать председателем Временной следственной комиссии народного депутата Украины Борислава Березу (внефракционный), заместителем председателя ВСК - народного депутата Украины Сергея Алексеева (фракция БПП).

Постановлением предусмотрено, что в состав комиссии должны войти от фракции БПП Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий, от фракции Народный фронт Игорь Алексеев, Сергей Высоцкий, Антон Геращенко, от фракции Оппозиционный блок Юрий Павленко и Дмитрий Шпенов, от фракции Самопомич Елена Сотник, от фракции Батькивщина»Игорь Луценко, от фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук, от группы партии Видродження Андрей Шипко, от группы Воля народа Евгений Рыбчинский и от внефракционных - Ирина Геращенко и Остап Еднак.

Читай также: Смерть Гандзюк: активисты назвали причину

Постановлением определены задачи ВСК. Среди них, в частности, проведение проверки сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов; проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины нападений на Гандзюк и других общественных активистов; установление, сбор информации и получение объяснений от лиц и/или предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, которая связана с кругом вопросов, для рассмотрения которых образовано ВСК.

Напомним, полиция переквалифицировала уголовное дело, по которому расследуется нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, на статью Законченное убийство Уголовного кодекса Украины.