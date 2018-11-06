Покурили травку: В Днепре на берегу озера нашли два трупа
Тела 20-летних парней находились в воде у самого берега.
Покурили травку: В Днепре на берегу озера нашли два трупа
© Днепр24
Фото 1/7
Покурили травку: В Днепре на берегу озера нашли два трупа
На берегу нашли личные вещи погибших
Показать полный текст
Реклама
В городе Днепр на озере Куриное 6 ноября обнаружили тела двух утонувших 20-летних парней.
Об этом сообщает местное издание Днепр24.
Читай также: В Николаеве трое подростков изнасиловали и утопили в ванной гея
О находке работникам полиции сообщили местные жители. Тела без признаков жизни находились в воде у самого берега. На берегу нашли личные вещи погибших и самодельное устройство для употребления наркотических средств.
Предполагают, что молодые люди после употребления наркотиков потеряли сознание, упали в воду и утонули. По делу ведется следствие, назначена экспертиза для установления причин смерти.
Как сообщалось, 29 октября появились подробности о матери, утопившей своих детей в киевском озере.
Эта же новость на Корреспондент