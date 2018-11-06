Тела 20-летних парней находились в воде у самого берега.

Покурили травку: В Днепре на берегу озера нашли два трупа

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Покурили травку: В Днепре на берегу озера нашли два трупа

В городе Днепр на озере Куриное 6 ноября обнаружили тела двух утонувших 20-летних парней.

Об этом сообщает местное издание Днепр24.

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О находке работникам полиции сообщили местные жители. Тела без признаков жизни находились в воде у самого берега. На берегу нашли личные вещи погибших и самодельное устройство для употребления наркотических средств.

Предполагают, что молодые люди после употребления наркотиков потеряли сознание, упали в воду и утонули. По делу ведется следствие, назначена экспертиза для установления причин смерти.

Как сообщалось, 29 октября появились подробности о матери, утопившей своих детей в киевском озере.