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Покурили травку: В Днепре на берегу озера нашли два трупа

Комментариев: 5
Тела 20-летних парней находились в воде у самого берега.
Покурили травку: В Днепре на берегу озера нашли два трупа
© Днепр24
Фото 1/7
  • На берегу нашли личные вещи погибших
  • На берегу нашли личные вещи погибших
  • На берегу нашли личные вещи погибших
  • На берегу нашли личные вещи погибших
  • На берегу нашли личные вещи погибших
  • На берегу нашли личные вещи погибших
  • На берегу нашли личные вещи погибших
Покурили травку: В Днепре на берегу озера нашли два трупа
На берегу нашли личные вещи погибших
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В городе Днепр на озере Куриное 6 ноября обнаружили тела двух утонувших 20-летних парней.

Об этом сообщает местное издание Днепр24.

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О находке работникам полиции сообщили местные жители. Тела без признаков жизни находились в воде у самого берега. На берегу нашли личные вещи погибших и самодельное устройство для употребления наркотических средств.

Предполагают, что молодые люди после употребления наркотиков потеряли сознание, упали в воду и утонули. По делу ведется следствие, назначена экспертиза для установления причин смерти.

Как сообщалось, 29 октября появились подробности о матери, утопившей своих детей в киевском озере.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: наркотики, смерть, озеро, Днепр
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Комментариев (5)
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Колишній-східняк    06.11.2018, 16:35
Оценка:  0
Колишній-східняк
Болезнь перекурит называется.
Простакк    06.11.2018, 16:04
Оценка:  +1
Простакк
Хорошая сказка.
Masik24210    06.11.2018, 15:48
Оценка:  +7
Masik24210
"После травки потеряли сознание, упали в воду и утонули", кто то в это верит?
Lyosha    06.11.2018, 16:11
Оценка:  +2
Lyosha
Вообще не верю,сколько курил,никогда не терял сознание.
KIBARG    06.11.2018, 16:13
Оценка:  +1
KIBARG
Те, кто считают травку страшнейшим наркотиком)
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