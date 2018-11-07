"Поцелуй в ж*пу нас": Гончаренко в Раде зачитал обращение нардепов к Путину

Депутат и фракция БПП в стиле "письма запорожцев турецкому султану" ответили РФ на недавно введенные санкции.

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В Верховной Раде заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко зачитал обращение народных депутатов к президенту РФ Владимиру Путину, подготовленное в ответ на введение Россией санкций против Украины.

Нардеп отметил, что обращение является адаптированной версией Письма запорожцев турецкому султану, которое содержит оскорбления в адрес российского президента.

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“Ты, президент, черт московский, и проклятого черта брат и товарищ! Самого Люцифера секретарь! Который ты к черту рыцарь, если голым задом ежа не убьешь?! Не будешь, су*ин ты сын, сыновей украинских под собой иметь! Твоего войска мы не боимся, землей и водой будем биться с тобой! Так тебе украинский народ пояснил, ничтожество! Не будешь ты и свиней христианских пасти! Теперь заканчиваем, ибо число знаем, и календарь имеем. Месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, как и у вас. За это поцелуй в ж*пу нас!“, - зачитал обращение Гончаренко.

По словам депутата, под письмом поставили подписи также нардепы Владислав Севрюков, Олег Барна, Богдан Онуфрик, Александр Спиваковский, Григорий Шверк, Рефат Чубаров, Игорь Артюшенко и Григорий Тимиш.

Напомним, 1 ноября Российская Федерация в ответ на “недружественные действия этой страны“ ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 компаний.

Позднее, украинские политики отреагировали на введенные Россией санкций. В частности, политики прокомментировали свое присутствие в санкционном списке.