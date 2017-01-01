В Херсоне прощаются с Екатериной Гандзюк

Церемонию продлили из-за большого количества желающих проститься с погибшей активисткой.

В Херсоне в среду, 7 ноября, проходит церемония прощания с советником мэра города и общественной активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла в результате травм, полученных во время покушения, сообщает 112 Украина.

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“Церемонию перенесли на час раньше, потому что очень много людей приехали проститься с Екатериной Гандзюк. Она началась в 13:00 и продлится до 15:00“, - отметил он.

По словам корреспондента, сейчас у Дворца молодежи собралось несколько сотен людей с венками и цветами. Это друзья погибшей, ее коллеги и просто люди, которые приехали отовсюду.

“Похоронят Екатерину Гандзюк на городском кладбище“, - отмечает телеканал.

Отметим, что главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева не пустили на церемонию прощания.

Гордеев приехал в херсонский дворец искусств, где проходит церемония прощания, но друзья Екатерины перекрыли проход ему и его охране. После нескольких минут споров Гордеев уехал.

Напомним, 31 июня Гандзюк облили кислотой. С тех пор она находилась в больнице с ожогами 30-39% тела. 4 ноября Екатерина Гандзюк скончалась.

Все материалы расследования убийства Гандзюк полностью засекречены.