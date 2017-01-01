Главное управление полиции Херсона забросали файерами и обрисовали

Активисты выразили недовольство ходом расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк.

В Херсоне активисты забросали файерами и разрисовали главное управление Нацполиции области. Об этом сообщает юрист Сергей Стерненко в Facebook.

Активисты выразили недовольство ходом расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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На входе в здание главка полиции при помощи трафаретов нарисовали портреты убитой активистки и написали "Убийц на нары".

Ранее сообщалось, что в Херсоне горит частный дом Игоря Павловского, который является помощником народного депутата Николая Паламарчука, связываемого с убийством активистки Екатерины Гандзюк.

Напомним, сегодня, 7 ноября, проходит церемония прощания с советником мэра города и общественной активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла в результате травм, полученных во время покушения.