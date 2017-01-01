Долги по алиментам: 12 тысяч родителей объявлены в розыск

Исполнителями уже было взыскано с должников 3,8 млрд грн алиментов в пользу 541 тысячи детей.

В течение 2018 был объявлен в розыск 12 тыс. Родителей, которые задолжали алиментов для своих детей.

Об этом сказала на пресс-конференции заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает Прямой.

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“Государственными исполнителями было вынесено 12 представлений, которые направлены сегодня в суд. То есть, фактически 12 тыс. должников на сегодня объявлены в розыск. Мы мониторим этот вопрос, получаем информацию от судебных органов таким образом, чтобы в пределах норм восстановить соответствующие действия к должникам и таким образом обеспечивать экономические права наших детей на их надлежащее содержание“, - сказала Глущенко.

Также чиновница рассказала, что исполнителями за последнее время уже было взыскано 3,8 млрд грн алиментов в пользу 541 тыс. детей.

Как сообщалось 8 ноября, Верховный суд Украины изменил практику определения в судебном порядке места проживания ребенка.