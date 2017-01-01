Депутатам-прогульщикам не выплатили более 15 млн гривен - Парубий

По словам председателя Верховной Рады, нет четкого механизма принуждения депутатов ходили на пленарные заседания.

Парубий отметил, что прилагает все усилия, чтобы парламент работал УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что в этом году депутаты-прогульщики лишились зарплаты на более чем 15 миллионов гривен.

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Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает УНИАН.

Парубий отметил, что прилагает все усилия для нормальной работы Рады и чтобы все нардепы посещали заседания, однако добавил, что народных избранников нельзя заставить ходить на пленарные заседания.

По его словам, есть только один механизм воздействия - невыплата депутатам части зарплаты в связи с отсутствием.

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Председатель ВР уточнил, что в связи с прогулами нардепов с января по сентябрь 2018 года было сэкономлено 15 826 585 гривен.

Напомним, в октябре Комитет избирателей Украины сообщил, что 10 народных депутатов, которые являются потенциальными кандидатами в президенты страны, игнорируют голосование в Верховной Раде. В КИУ отметили, что в октябре указанные нардепы пропустили более 80% голосований Рады.