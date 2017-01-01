Депутатам-прогульщикам не выплатили более 15 млн гривен - Парубий
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что в этом году депутаты-прогульщики лишились зарплаты на более чем 15 миллионов гривен.
Читай также: Французских депутатов будут штрафовать за прогулы
Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает УНИАН.
Парубий отметил, что прилагает все усилия для нормальной работы Рады и чтобы все нардепы посещали заседания, однако добавил, что народных избранников нельзя заставить ходить на пленарные заседания.
По его словам, есть только один механизм воздействия - невыплата депутатам части зарплаты в связи с отсутствием.
Читай также: КИУ назвал прогульщиков всех голосований Рады перед каникулами
Председатель ВР уточнил, что в связи с прогулами нардепов с января по сентябрь 2018 года было сэкономлено 15 826 585 гривен.
Напомним, в октябре Комитет избирателей Украины сообщил, что 10 народных депутатов, которые являются потенциальными кандидатами в президенты страны, игнорируют голосование в Верховной Раде. В КИУ отметили, что в октябре указанные нардепы пропустили более 80% голосований Рады.