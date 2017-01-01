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Сутки на Донбассе: 14 вражеских обстрелов, ранены двое бойцов ВСУ

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Сепаратисты вели прицельный огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Донбассе ранены два украинских военнослужащих
На Донбассе ранены два украинских военнослужащих
facebook.com/ato.news

За прошедшие сутки, 8 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, четыре из них - с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих.

Об этом сообщает в пятницу, 9 ноября, пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что обстрелы оборонительных укреплений ВСУ зафиксированы в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское.

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В частности, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм обстреляны позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. Минометы 82 калибра применяли неподалеку Павлополя и Крымского.

“В результате боевых действий ранения получили два военнослужащих Объединенных сил“, - доложили в штабе ООС.

Напомним, 7 ноября в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В боевых действиях ранены трое военных.

Также сообщалось, что украинские военнослужащие задержали возле воинской части в Бахмуте Донецкой области мужчину с беспилотниками.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Операция объединенных сил
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