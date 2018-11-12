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Медведчук рассказал о возможном решении конфликта на Донбассе

Комментариев: 12
По словам Медведчука, Кремль видит отдельные районы Донецкой и Луганской областей в автономном составе Украины.
Медведчук уже не впервые публично выступает с позиций Кремля
Медведчук уже не впервые публично выступает с позиций Кремля
EPA/UPG

Глава движения “Украинский выбор“ Виктор Медведчук заявил, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны иметь автономию в составе Украины и никак иначе.

Об этом он рассказал в интервью каналу 112 Украина, передает Радио свобода.

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Медведчук также полностью поддержал позицию РФ по миротворческой миссии ООН, которая, по мнению Кремля, должна только охранять миссию ОБСЕ по обязательному согласию боевиков.

По его словам, украинской власти необходимо проявить “политическую волю“ и вести диалог с Москвой и боевиками. 

“Если не будет сегодня прямого диалога с Донецком и Луганском украинской власти или других представителей ... никаких договоренностей о возвращении этих территорий и людей, живущих на этих территориях, не будет“, - сказал Медведчук.

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Так, Россия говорит о необходимости прямого диалога Украины с боевиками и о необходимости выполнения минских договоренностей украинской стороной. При этом в Москве заявляют, что Россия не имеет никаких обязанностей, поскольку якобы не является стороной договоренностей, хотя соглашения подписывались Украиной, РФ и ОБСЕ. Боевики же подписались в неофициальном статусе.

Напомним, 11 ноября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что вместо выполнения минских соглашений, РФ дотирует коррумпированных “лидеров“ Донбасса

Ранее, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук рассказал, что в других международных рабочих группах ему поступают предложения о решении ситуации на Донбассе путем официального отказа Украины от аннексированного Россией Крыма.

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Теги: Медведчук, Донбасс, война, боевики, Путин, Россия
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Комментариев (12)
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Владимир2911    12.11.2018, 11:22
Оценка:  +1
Владимир2911
Когда этого Иуду уже грохнут?
Peyot    12.11.2018, 11:19
Оценка:  0
Peyot
Кремль видит полное уничтожение Укрианы и включение в составе новой империи в полном составе а попытки разделить на автономии и т.д. - это лишь шаги к цели кремлевских карликов!
*******    12.11.2018, 11:18
Оценка:  0
*******
Что эта марионетка может от себя сказать)))), как главный кум скажет так медвед и озвучит
Olshankin    12.11.2018, 11:12
Оценка:  -1
Olshankin
Вечно воевать с противником, который заведомо сильнее, глупо. Даже США не пойдут с парашкой на прямой конфликт, предпочитая выражать недовольство в санкциях. И нам надо иметь нормальные деловые, без истерики, отношения.
Peyot    12.11.2018, 11:20
Оценка:  0
Peyot
Вернете Крым Донбас выплатите репарации за войну и уничтоженуют в тех регионах экономику и тогда мы подумам о мире с вашей рашей!!!
arahimary    12.11.2018, 11:09
Оценка:  +3
arahimary
Это как в Чечне- РФ платит кадырову дань и вам то -же самое предлагает.Без прямого вмешательства РФ ничего бы там не было.Ахметка так же бы рулил как и раньше.Скоро все вывезут в РФ, а вы будете содержвть этих у-дов.
Infocity    12.11.2018, 11:06
Оценка:  +4
Infocity
Когда вас будут убивать, грабить или насиловать - не забудьте о диалоге. Это - решение всех проблем.

Логика человека с лишней хромосомой...
Может тогда и тюрьмы нафик? Просто поговорят с зэками да и отпустят. Почему бы нет? Пусть раисся покажет пример.
ALFER+    12.11.2018, 11:03
Оценка:  -4
ALFER+
И это правильно. Автономия и нормальные отношения с Москвой.
realМовчанюк    12.11.2018, 10:52
Оценка:  +5
realМовчанюк
"Чмо" косит под дурачка, предлагая "сотрудничество" с убийцами и оккупантами украинской территории!
Старая заезженная пластинка! Алэж - нэма дурных!
Olshankin    12.11.2018, 11:04
Оценка:  -3
Olshankin
НКВД поступало как, помните? Делило людей на классы.
Чтобы убивать украинцев, их надо разделить на "правильных" и "неправильных". А то, что сотни лет жили вместе, уже не считается?
Peyot    12.11.2018, 11:22
Оценка:  0
Peyot
мы прекрасно помним последнюю сотню лет как мы жили вместе. начиная с окупацуии Украины совком вы руские уничтоили Украинцев больше чем гитлер с фашистами!!! так что шел бы ты от сюда обратно на свою ботную ферму в Ольгино!
Мамай1648    12.11.2018, 10:48
Оценка:  +3
Мамай1648
Куда уж прямее, диалог на Донбассе и так идёт на всей линии, по настильным траекториям…
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