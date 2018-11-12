Медведчук рассказал о возможном решении конфликта на Донбассе

По словам Медведчука, Кремль видит отдельные районы Донецкой и Луганской областей в автономном составе Украины.

Медведчук уже не впервые публично выступает с позиций Кремля EPA/UPG

Глава движения “Украинский выбор“ Виктор Медведчук заявил, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны иметь автономию в составе Украины и никак иначе.

Об этом он рассказал в интервью каналу 112 Украина, передает Радио свобода.

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Медведчук также полностью поддержал позицию РФ по миротворческой миссии ООН, которая, по мнению Кремля, должна только охранять миссию ОБСЕ по обязательному согласию боевиков.

По его словам, украинской власти необходимо проявить “политическую волю“ и вести диалог с Москвой и боевиками.

“Если не будет сегодня прямого диалога с Донецком и Луганском украинской власти или других представителей ... никаких договоренностей о возвращении этих территорий и людей, живущих на этих территориях, не будет“, - сказал Медведчук.

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Так, Россия говорит о необходимости прямого диалога Украины с боевиками и о необходимости выполнения минских договоренностей украинской стороной. При этом в Москве заявляют, что Россия не имеет никаких обязанностей, поскольку якобы не является стороной договоренностей, хотя соглашения подписывались Украиной, РФ и ОБСЕ. Боевики же подписались в неофициальном статусе.

Напомним, 11 ноября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что вместо выполнения минских соглашений, РФ дотирует коррумпированных “лидеров“ Донбасса.

Ранее, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук рассказал, что в других международных рабочих группах ему поступают предложения о решении ситуации на Донбассе путем официального отказа Украины от аннексированного Россией Крыма.