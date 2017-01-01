Эксперт прокомментировал "выборы" в "ЛНР" и "ДНР"
Директор Центра политической конъюнктуры и приближенный к властям РФ Алексей Чеснаков прокомментировал итоги так называемых “выборов“, прошедших в “ЛНР“ и “ДНР“ в воскресенье.
Об этом сообщают Аргументы и Факты со ссылкой на российские СМИ.
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Чеснаков считает, что так называемые “выборы“ не нарушают минские соглашения, так как “в комплексе мер прописаны условия проведения исключительно местных выборов, а не выборов глав и парламентов республик“.
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“Прошедшие “выборы“ дают уверенность в том, что минский процесс мирного урегулирования конфликта будет продолжен, а минские соглашения и впредь будут выполняться республиками“, - убежден директор Центра политической конъюнктуры.
По его словам, в Москве “рассматривают итоги выборов как важнейший сигнал для украинских властей“.
Напомним, псевдовыборы в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областях прошли 11 ноября. Все цивилизованные страны мира осудили проведение “выборов“ и заявили, что не признают их результаты.