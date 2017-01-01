Эксперт прокомментировал "выборы" в "ЛНР" и "ДНР"

Чеснаков назвал итоги "выборов" важнейшим сигналом для властей.

Эксперт считает, что так называемые "выборы" должны привести к миру EPA/UPG

Директор Центра политической конъюнктуры и приближенный к властям РФ Алексей Чеснаков прокомментировал итоги так называемых “выборов“, прошедших в “ЛНР“ и “ДНР“ в воскресенье.

Об этом сообщают Аргументы и Факты со ссылкой на российские СМИ.

Читай также: В ЦИК назвали “выборы“ в ОРДЛО нелегитимными

Чеснаков считает, что так называемые “выборы“ не нарушают минские соглашения, так как “в комплексе мер прописаны условия проведения исключительно местных выборов, а не выборов глав и парламентов республик“.

Читай также: В “ЛДНР“ завершилось голосование на “выборах“

“Прошедшие “выборы“ дают уверенность в том, что минский процесс мирного урегулирования конфликта будет продолжен, а минские соглашения и впредь будут выполняться республиками“, - убежден директор Центра политической конъюнктуры.

По его словам, в Москве “рассматривают итоги выборов как важнейший сигнал для украинских властей“.

Напомним, псевдовыборы в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областях прошли 11 ноября. Все цивилизованные страны мира осудили проведение “выборов“ и заявили, что не признают их результаты.