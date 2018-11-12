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В ЦИК назвали "выборы" в ОРДЛО нелегитимными

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ЦИК категорически отрицает наличие какого-либо юридического значения этих фейковых “выборов”.
Даже политическая агитация в украинских областях была весьма некорректной
Даже политическая агитация в украинских областях была весьма некорректной
EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия Украины обнародовала официальное заявление, в котором объявила незаконным статус “выборов”, проведенных 11 ноября в отдельных временно неподкорнтрольных властям районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

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“Центральная избирательная комиссия отмечает, что ”выборы“, проведенные 11 ноября 2018 года на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦИК отмечают, что фейковые выборы организованы и проведены в нарушение норм Конституции Украины и избирательного законодательства, вопреки нормам и принципам международного права.

“В результате указанные ”выборы“ не порождают какого-либо легитимного результата, то есть не имеют никаких правовых последствий”, — подчеркивают в ЦИК.

Следовательно, ЦИК категорически отрицает наличие какого-либо юридического значения этих незаконных и манипулятивных “выборов”.

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“Комиссия отмечает, что только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательного процесса”, — заключают в ЦИК.

Как сообщалось, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей завершились так называемые “выборы“ глав и “депутатов парламентов“ самопровозглашенных “ДНР“ и “ЛНР“.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест России.

Во Франции и Германии “выборы“ на Донбассе назвали противозаконными. Также их осудили в НАТО.

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Теги: выборы, Донбасс. ДНР, ЛНР
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    12.11.2018, 11:16
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
К фото:болезнь есть такая - порок сердца.
fulminate    12.11.2018, 11:12
Оценка:  +1
fulminate
Я не понимаю чего в ЛДНР тупят. Замутите референдум о присоединении к россии по примеру крымчан. Они в 14 решили за всех где им быть, не парясь о мнении остальных людей. А россия своих не бросает. Или в ОРДЛО какие-то не такие? Не хватает каких-то там мутаций, чтобы быть россиянами? Недороссияне?))
ВосставшийИзБана    12.11.2018, 11:14
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"Ну тупые!" М.Задорнов.
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