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Супрун поведала, как правильно использовать антибиотики

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ВОЗ отмечает, что в ЕС ежегодно умирают 25 000 человек из-за того, что люди слишком часто использовали лекарства.
Между приемом антибиотиков и выявлением штаммов резистентных бактерий есть связь
Между приемом антибиотиков и выявлением штаммов резистентных бактерий есть связь
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В Украине начался Всемирный неделю антибиотикорезистентности, который призван проинформировать людей о правильном использовании антибиотиков.

Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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Она отметила, что эпоха антибиотиков началась с открытия пеницилла, вскоре после этого начала увеличиваться устойчивость бактерий к пенициллу. Соответственно, люди, которые принимали препарат, перестали получать положительный эффект от лечения.

Исследования подтвердили связь между приемом антибиотиков и выявлением штаммов резистентных бактерий.

Супрун отметила, что антибиотикорезистентнисть возникает у бактерий, а не в людей или животных. В бактерии теряется чувствительность к антибиотикам. Это может привести к тому, что люди могут стать бессильны в борьбе с бактериями и инфекциями.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в Европейском Союзе ежегодно умирают 25 000 человек из-за отсутствия реакции бактерии на антибиотики, поскольку люди часто использовали лекарства.

Поэтому Супрун советует придерживаться таких рекомендаций:

1. Не используйте антибиотики для лечения гриппа или ОРВИ, поскольку они неэффективны в борьбе с вирусами.

2. Использовать препараты по назначению.

3. Не передавайте антибиотики никому, в случае, если у вас остались таблетки.

4. Время от времени мойте руки для уменьшения распространения бактерий и чтобы уберечься от инфекций.

Как сообщалось 6 ноября, Супрун посоветовала, что делать при первых симптомах гриппа.

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Теги: лекарства, медикаменты, Супрун, Минздрав
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Комментариев (1)
GreenPeace!    12.11.2018, 13:15
Оценка:  0
GreenPeace!
Знакомая,в США,медсестрой работает.Антибиотики там пьют не более трех дней,и двже,если за 1 день полегчало,можно не пить дальше.А у нас по 2 недели пьют.
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