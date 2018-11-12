Украина вскоре откажется от кредитов - Порошенко
Состояние украинской экономики позволяет отказаться от привлечения кредитов, однако власти страны вынуждены привлекать их для погашения пиковых выплат по старым долгам.
Об этом заявил президент Петр Порошенко в Киеве на Совете регионального развития.
Читай также: Доходы местных бюджетов растут: Порошенко распорядился спланировать развитие регионовПрезидент подчеркнул, что Украина вскоре будет иметь возможность опираться на собственные силы и переходить на инвестиции вместо кредитов.
“Вместо кредитов привлекать инвестиции, а львиная доля кредитов идет на погашение предыдущих долгов, но никак не на проедание. Развиваемся мы и сейчас за счет инвестиций“, - заявил он.
При этом Порошенко признал, что темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.
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“Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы“, - сказал Порошенко.
Отметим, президент Украины Петр Порошенко в связи с фейковыми выборами на Донбассе предлагает подготовить отдельные изменения в Конституцию по децентрализации, а конституционные изменения, в которых есть упоминание об особом порядке местного самоуправления для ОРДЛО, оставить в парламенте.
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