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Украина вскоре откажется от кредитов - Порошенко

Комментариев: 7
Кредиты власти берут на погашение старых долгов, а развивается страна за счет инвестиций, говорит президент.
В Киеве состоялось заседание Совета регионального развития
В Киеве состоялось заседание Совета регионального развития
president.gov.ua

Состояние украинской экономики позволяет отказаться от привлечения кредитов, однако власти страны вынуждены привлекать их для погашения пиковых выплат по старым долгам.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в Киеве на Совете регионального развития.

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Президент подчеркнул, что Украина вскоре будет иметь возможность опираться на собственные силы и переходить на инвестиции вместо кредитов.

“Вместо кредитов привлекать инвестиции, а львиная доля кредитов идет на погашение предыдущих долгов, но никак не на проедание. Развиваемся мы и сейчас за счет инвестиций“, - заявил он.

При этом Порошенко признал, что темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.

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“Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы“, - сказал Порошенко.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко в связи с фейковыми выборами на Донбассе предлагает подготовить отдельные изменения в Конституцию по децентрализации, а конституционные изменения, в которых есть упоминание об особом порядке местного самоуправления для ОРДЛО, оставить в парламенте. 

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Теги: кредиты, экономика, долги, Порошенко, экономика Украины
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Комментариев (7)
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ALFER+    12.11.2018, 15:37
Оценка:  +2
ALFER+
Он мне противен.
semveter    12.11.2018, 15:18
Оценка:  +3
semveter
Кредитов и так никто не дает. Чтобы у МВФ лярд выпросить собственный народ в пятую позицию поставили. Про какие инвестиции он лопочет? Так и вижу очереди из лохов, которые вагонами везут деньги в Украину.
Vesna_Krasna2    12.11.2018, 15:02
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Ага, 20.03.2019
dinops    12.11.2018, 14:57
Оценка:  +2
dinops
А последний кредит тоже за счёт инвестиций отдавать...и про каких инвесторов он говорит?
atos    12.11.2018, 14:51
Оценка:  +2
atos
Понятное дело, всему приходит конец.
Tratarog    12.11.2018, 14:44
Оценка:  +4
Tratarog
Украина вскоре откажется от Порошенко - Тимошенко

)))
vadsura    12.11.2018, 14:39
Оценка:  +4
vadsura
потому что давать ни кто не будет. Доведет барьіга до дефолта.
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