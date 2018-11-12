Украина вскоре откажется от кредитов - Порошенко

Кредиты власти берут на погашение старых долгов, а развивается страна за счет инвестиций, говорит президент.

Состояние украинской экономики позволяет отказаться от привлечения кредитов, однако власти страны вынуждены привлекать их для погашения пиковых выплат по старым долгам.



Об этом заявил президент Петр Порошенко в Киеве на Совете регионального развития.

Читай также: Доходы местных бюджетов растут: Порошенко распорядился спланировать развитие регионов Президент подчеркнул, что Украина вскоре будет иметь возможность опираться на собственные силы и переходить на инвестиции вместо кредитов. Президент подчеркнул, что Украина вскоре будет иметь возможность опираться на собственные силы и переходить на инвестиции вместо кредитов.

“Вместо кредитов привлекать инвестиции, а львиная доля кредитов идет на погашение предыдущих долгов, но никак не на проедание. Развиваемся мы и сейчас за счет инвестиций“, - заявил он.

При этом Порошенко признал, что темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.

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“Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы“, - сказал Порошенко.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко в связи с фейковыми выборами на Донбассе предлагает подготовить отдельные изменения в Конституцию по децентрализации, а конституционные изменения, в которых есть упоминание об особом порядке местного самоуправления для ОРДЛО, оставить в парламенте.