В Херсоне в мороз цветет сирень

В морозную погоду жительница Херсона удивила Сеть цветущим кустом. Белые цветы появились на одной ветке.

В Украину в среду, 14 ноября, пришли первые сильные снега и морозы. Но природа не собирается сдаваться. В Херсоне была замечена цветущая веточка сирени. Снимок цветов опубликовала на своей странице в Facebook местная жительница.

Татьяна Саломон поделилась с пользователями сети цветущей белой сиренью. На снимке видно, что одинокая покрытая цветом веточка, находится на фоне деревьев без листьев. Пост женщина подписала словами "14 ноября – а у нас продолжает цвести сирень!".

Накануне половина города оставалась без тепла. Отопление в Херсоне отсутствовало в 31 школе и детсадах. Только сегодня, 14 ноября, стало известно, что в Херсоне решили проблему с отоплением.

Ранее в начале октября в Бердянске зацвели сливы и яблони.

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