Минздрав заверил, что эпидемии гриппа в Украине нет, но число заболевших ОРВИ растет

В Украине за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 152 тысячи украинцев.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине составляет 359,7 на 100 тысяч населения, что на 30,7% меньше эпидемического порога по Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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“Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне, присущем для начала эпидемического сезона. В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 151 852 человека, из них 68,4% дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет незначительно увеличился - на 1,0% и 4,0% соответственно”, - говорится в сообщении.

Сейчас в Украине медики отмечают отсутствие географического распространения гриппа и ОРВИ и низкую интенсивность эпидемической активности, без превышения эпидемических порогов. Летальных исходов от гриппа не зарегистрировано.

По данным дозорного эпиднадзора за неделю зарегистрированы 34 случая гриппоподобного заболевания и 22 случаев тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа не получено.

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С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 61970 человек. Главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка утверждает, что вакцина против гриппа с защищает от болезни на 50-60%.



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