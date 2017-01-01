Полторак жалуется на нехватку средств на оборону, Гройсман ответил

Премьер-министр считает, что проблема в использовании средств.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что бюджет на 2019 год предусматривает недостаточно средств на финансирование оборонного сектора. Об этом он также написал в Facebook.

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“По моему мнению, финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону - не на безопасность, а на оборону - является недостаточным“, - сказал Полторак.

По слова министра, средства необходимы на закупку вооружения и техники, а также на инфраструктурные проекты.

Также он отметил, что финансовый ресурс, который предусмотрен на закупки, не дает возможности обеспечить фронтовиков необходимой техникой.

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Он заявил о проблемах оборудования баз, арсеналов и складов. “Большинство баз и арсеналов, где произошли чрезвычайные события, подпадали под сокращение ... тот ресурс, который мы получаем для оборудования баз и арсеналов - недостаточный. Мы получаем только второй год подряд по 500 тысяч гривен. Нам этих средств не хватит даже для того, чтобы достроить 15 хранилищ, которые мы начали в этом году“, - добавил Полторак.

Министр пояснил, что из-за отсутствия модернизации арсеналов, Украина получает очередные чрезвычайные происшествия.

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В то же время глава оборонного ведомства заявил, что вопрос о финансировании поднимался на заседании СНБО. Он добавил, что по закону О национальной безопасности на безопасность и оборону выделяют не менее 5%. И не менее 3% на сектор обороны. “При таком финансировании, мы можем реформироваться, но будут большие проблемы с обеспечением армии и обороноспособности страны“, - отметил Полторак.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что существует большая проблема в целевом использовании средств.

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“Я считаю, что вопрос не только в финансировании, но и в эффективности использования бюджетных средств в оборонной сфере. Это также вопрос, на который нужно будет дать ответ. Если вы внесете предложение, я поручу Госаудитслужбе проверить, где есть эффективность, а где - неэффективность использования средств“, - сказал Гройсман.

Гройсман предложил Полторак внести предложения комплексного аудита не только Минобороны, но и всех расходов связанных с обороной и безопасностью страны.

Напомним, в сентябре в Минобороны заявили о необходимости дополнительного финансирования на сумму в 13,1 млрд грн.

Ранее в Генштабе заявили, что в 2019 году Вооруженным силам Украины необходимо финансирование на уровне минимум 112 млрд грн, что больше трат в 2018 года почти на миллиард долларов.