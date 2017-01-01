Полторак жалуется на нехватку средств на оборону, Гройсман ответил
Министр обороны Степан Полторак заявил, что бюджет на 2019 год предусматривает недостаточно средств на финансирование оборонного сектора. Об этом он также написал в Facebook.
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“По моему мнению, финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону - не на безопасность, а на оборону - является недостаточным“, - сказал Полторак.
По слова министра, средства необходимы на закупку вооружения и техники, а также на инфраструктурные проекты.
Также он отметил, что финансовый ресурс, который предусмотрен на закупки, не дает возможности обеспечить фронтовиков необходимой техникой.
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Он заявил о проблемах оборудования баз, арсеналов и складов. “Большинство баз и арсеналов, где произошли чрезвычайные события, подпадали под сокращение ... тот ресурс, который мы получаем для оборудования баз и арсеналов - недостаточный. Мы получаем только второй год подряд по 500 тысяч гривен. Нам этих средств не хватит даже для того, чтобы достроить 15 хранилищ, которые мы начали в этом году“, - добавил Полторак.
Министр пояснил, что из-за отсутствия модернизации арсеналов, Украина получает очередные чрезвычайные происшествия.
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В то же время глава оборонного ведомства заявил, что вопрос о финансировании поднимался на заседании СНБО. Он добавил, что по закону О национальной безопасности на безопасность и оборону выделяют не менее 5%. И не менее 3% на сектор обороны. “При таком финансировании, мы можем реформироваться, но будут большие проблемы с обеспечением армии и обороноспособности страны“, - отметил Полторак.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что существует большая проблема в целевом использовании средств.
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“Я считаю, что вопрос не только в финансировании, но и в эффективности использования бюджетных средств в оборонной сфере. Это также вопрос, на который нужно будет дать ответ. Если вы внесете предложение, я поручу Госаудитслужбе проверить, где есть эффективность, а где - неэффективность использования средств“, - сказал Гройсман.
Гройсман предложил Полторак внести предложения комплексного аудита не только Минобороны, но и всех расходов связанных с обороной и безопасностью страны.
Напомним, в сентябре в Минобороны заявили о необходимости дополнительного финансирования на сумму в 13,1 млрд грн.
Ранее в Генштабе заявили, что в 2019 году Вооруженным силам Украины необходимо финансирование на уровне минимум 112 млрд грн, что больше трат в 2018 года почти на миллиард долларов.