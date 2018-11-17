САП хочет снять неприкосновенность с Ляшко - СМИ
Специализированная антикоррупционная прокуратура передаст в Генеральную прокуратуру представление о снятии неприкосновенности с лидера депутатской фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"От своего мы не отступим, и оно обязательно будет передано в ГПУ", - сказал он.
По словам собеседника издания, все, что будет зависеть от САП, будет сделано. Вместе с тем он выразил сомнение относительно того, внесет ли генпрокурор Юрий Луценко представление в Верховную Раду.
Источник заверил, что САП принципиальна в этот вопросе и будет идти до конца.
Речь идет о привлечении Ляшко к уголовной ответственности по статьям о декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.
Напомним, в августе Олег Ляшко повторно продал недвижимости на 16 миллионов. Как и в прошлый раз, недвижимость купил экс-регионал Александр Рыженков.
Кроме того, Ляшко задекларировал три выигрыша в Украинской национальной лотерее – на 283 560 грн, 153 485 грн и 134 000 грн.
Ранее мать Олега Ляшко, будучи на пенсии, купила четыре роскошные квартиры и 13 земельных участков под Киевом.
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Так что это всего лишь зачистка конкурентов перед парламентскими выборами
В Украине нет правосудия -это факт..есть только кумовская зачистка неугодных и конкурентов по кормушке