Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

САП хочет снять неприкосновенность с Ляшко - СМИ

Комментариев: 1
Лидера Радикальной партии намерены привлечь к ответственности по статьям о декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.
С Олега Ляшко хотят снять неприкосновенность
С Олега Ляшко хотят снять неприкосновенность
АР

Специализированная антикоррупционная прокуратура передаст в Генеральную прокуратуру представление о снятии неприкосновенности с лидера депутатской фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"От своего мы не отступим, и оно обязательно будет передано в ГПУ", - сказал он.

По словам собеседника издания, все, что будет зависеть от САП, будет сделано. Вместе с тем  он выразил сомнение относительно того, внесет ли генпрокурор Юрий Луценко представление в Верховную Раду.

Источник заверил, что САП принципиальна в этот вопросе и будет идти до конца.

Речь идет о привлечении Ляшко к уголовной ответственности по статьям о декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.

Напомним, в августе Олег Ляшко повторно продал недвижимости на 16 миллионов. Как и в прошлый раз, недвижимость купил экс-регионал Александр Рыженков.

Кроме того, Ляшко задекларировал три выигрыша в Украинской национальной лотерее – на 283 560 грн, 153 485 грн и 134 000 грн.

Ранее мать Олега Ляшко, будучи на пенсии, купила четыре роскошные квартиры и 13 земельных участков под Киевом. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: депутатская неприкосновенность, ГПУ, Ляшко, Радикальная партия, Олег Ляшко, САП, электронная декларация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
pochta-mail    17.11.2018, 11:35
Оценка:  -1
pochta-mail
Так по этим статьям там можно всех привлекать,начиная с харанта...
Так что это всего лишь зачистка конкурентов перед парламентскими выборами
В Украине нет правосудия -это факт..есть только кумовская зачистка неугодных и конкурентов по кормушке
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь