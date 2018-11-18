В Кривом Роге пытались штурмовать резиденцию митрополита – УПЦ МП

Утверждается, что активисты повреждали помещение епархии и выкрикивали призывы, разжигающие религиозную рознь.

В Кривом Роге группа активистов попыталась штурмом взять резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ МПа пресс-служба УПЦ МП в субботу, 17 ноября.

"Они пытались выломать дверь здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею "предоставления томоса" Украине", – заявили в УПЦ МП, назвав участников инцидента "провокаторами".

Утверждается, что за происходящим наблюдали представители Нацполиции, которые "не помешали провокаторам повреждать помещения епархии и выкрикивать призывы, которыми разжигали религиозную рознь".

Митингующие принесли с собой плакаты с лозунгами, которые они впоследствии развесили на воротах и заборе. В дальнейшем они пообщались с представителем полиции и разошлись.

Ранее на этой неделе в здание Андреевской церкви в Киеве неизвестные бросили "коктейли Молотова". Охранники пытались задержать злоумышленников, однако те распылили газ из газовых баллончиков и убежали.

На прошлой неделе Андреевская церковь перешла в пользование Константинопольского патриархата.

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