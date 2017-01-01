Во Львовской области повесился военнослужащий

Инцидент произошел в городе Яворов. Погибшему военному было 24 года.

Военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила обнаружен повешенным.

Об этом сообщила пресс-служба бригады на своей странице в Facebook в понедельник, 19 ноября.

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“В арендованной квартире было обнаружено тело военнослужащего бригады. По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфикции. По данному факту проводится расследование“, - говорится в сообщении.

Как уточняет Захид.net со ссылкой на руководителя пресс-службы 24-й ОМБР Владимира Фитьо, инцидент произошел в городе Яворов Львовской области. Погибшему было 24 года. Пока его имя не разглашается.

Владимир Фитьо рассказал, что военный всего полтора года отслужил на контрактной основе, а уже побывал в зоне проведения боевых действий.

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Ранее сообщалось, что на окраине Варшавы повесился участник АТО Марьян Малявский (Марик), который на протяжении года находился в Польше на заработках. На прошлой неделе его похоронили в родном селе Золотники в Теребовлянском районе Тернопольской области.

Также стало известно, что в больнице скончался 34-летний демобилизованный участник АТО Михаил Ковальчук.