Во Львовской области повесился военнослужащий
Военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила обнаружен повешенным.
Об этом сообщила пресс-служба бригады на своей странице в Facebook в понедельник, 19 ноября.
Читай также: На территории Яворовского гарнизона умер военный
“В арендованной квартире было обнаружено тело военнослужащего бригады. По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфикции. По данному факту проводится расследование“, - говорится в сообщении.
Владимир Фитьо рассказал, что военный всего полтора года отслужил на контрактной основе, а уже побывал в зоне проведения боевых действий.
Читай также: Контрабандисты сбили пограничника: военный в коме
Ранее сообщалось, что на окраине Варшавы повесился участник АТО Марьян Малявский (Марик), который на протяжении года находился в Польше на заработках. На прошлой неделе его похоронили в родном селе Золотники в Теребовлянском районе Тернопольской области.
Также стало известно, что в больнице скончался 34-летний демобилизованный участник АТО Михаил Ковальчук.