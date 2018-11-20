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"Евробляхеры" блокируют проезд на границе с Беларусью

Комментариев: 7
Некоторые пассажиры вынуждены проходить границу пешком и самостоятельно добираться до города.
Пограничники предупреждают о нарушении движения рейсовых автобусов
Пограничники предупреждают о нарушении движения рейсовых автобусов
gomel.today

Пограничные переходы Новая Гута — Новые Яриловичи в ночь на 20 ноября заблокировали с украинской стороны владельцы машин с литовскими номерами.

Об этом сообщает Белорусский партизан.

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Пограничники предупреждают о нарушении транспортного потока и движения рейсовых автобусов. Некоторые пассажиры вынуждены были проходить границу пешком и самостоятельно добираться до города.

О ситуации на границе также рассказал пассажир автобуса Киев-Гомель, который должен был прибыть в конечный пункт к полуночи.

“Автобус остановила полиция и сообщила, что на границе забастовка. На въезде на погранпереход поперек дороги на “аварийке“ стояло около 10 машин, и около 20 человек, которые просто ходили по кругу. Они не впускали и не выпускали ни машины, ни рейсовые автобусы. Я вынужден был выйти из автобуса и пройти две границы пешком“, - поделился мужчина , передает редакция Сильных новостей.

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Также из телефонном разговора с оперативным дежурным пограничного контроля стало известно, что на данный момент нарушено движение транспорта через границу. Тех, кто решается пересечь границу, выпускают на нейтральную территорию. Но, по словам пограничников, все возвращались обратно. Оперативный дежурный на украинской стороне не смог ответить на вопрос, как долго продлится эта акция, и что делать утром пассажирам, которые планируют въехать в Украину.

Однако, в районе двух ночи стало известно, что бастующие стали частично пропускать машины с белорусскими номерами. Пограничник порекомендовал всем, кто в ближайшее время планирует пересекать границу, заранее перед выездом уточнить ситуацию на погранпереходе. 

Как сообщалось, 20 ноября “евробляхеры“ будут блокировать проезд во многих областях Украины, опубликована карта митингов.

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Теги: евробляха, протест, граница, Беларусь
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Комментариев (7)
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Coюзник    20.11.2018, 09:46
Оценка:  +1
Coюзник
А на 15 суток за нарушение общественного порядка ... да веники в руки и мести улицы ...
Coюзник    20.11.2018, 09:48
Оценка:  0
Coюзник
Да грамотно насчитать упущенную выгоду в результате блокирования КПП. Пусть квартиры продают ...
atos    20.11.2018, 09:40
Оценка:  +1
atos
Чуваки, заблокируйте уже всё наконец, и обосыте этих еханных импотентов, так называемых пилицией и прочей муйни. Сброд должен знать своё место)))))))
СтальнаяКрыса    20.11.2018, 09:38
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Напечатать лазерным принтером на рокале муляж белорусских номеров, выдать всем водителям автобусов, пусть наклеят, евробляхеры пропустят, а как пересекут границу, пусть на нейтральной территории отклеят.
А вообще то попросить активистов пусть приедут и погром евробляхерам устроят, с сжиганием блях.
П    20.11.2018, 09:47
Оценка:  -2
П
Вроде взрослый человек, а комменты как от 8-ми летнего.
M256    20.11.2018, 09:25
Оценка:  +1
M256
такими темпами скоро педофилы будут улицы перекрывать и блокировать здания МВД, чтобы понизить возраст сексуального согласия до 8 лет, а то, он в Африке и некоторых арабских странах можно, чего эт у нас нельзя, непорядок.
П    20.11.2018, 09:35
Оценка:  -1
П
Не в тему написал. Ищи статьи про гей-парады и т.д.
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