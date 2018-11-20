"Евробляхеры" блокируют проезд на границе с Беларусью

Некоторые пассажиры вынуждены проходить границу пешком и самостоятельно добираться до города.

Пограничные переходы Новая Гута — Новые Яриловичи в ночь на 20 ноября заблокировали с украинской стороны владельцы машин с литовскими номерами.

Об этом сообщает Белорусский партизан.

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Пограничники предупреждают о нарушении транспортного потока и движения рейсовых автобусов. Некоторые пассажиры вынуждены были проходить границу пешком и самостоятельно добираться до города.

О ситуации на границе также рассказал пассажир автобуса Киев-Гомель, который должен был прибыть в конечный пункт к полуночи.

“Автобус остановила полиция и сообщила, что на границе забастовка. На въезде на погранпереход поперек дороги на “аварийке“ стояло около 10 машин, и около 20 человек, которые просто ходили по кругу. Они не впускали и не выпускали ни машины, ни рейсовые автобусы. Я вынужден был выйти из автобуса и пройти две границы пешком“, - поделился мужчина , передает редакция Сильных новостей.

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Также из телефонном разговора с оперативным дежурным пограничного контроля стало известно, что на данный момент нарушено движение транспорта через границу. Тех, кто решается пересечь границу, выпускают на нейтральную территорию. Но, по словам пограничников, все возвращались обратно. Оперативный дежурный на украинской стороне не смог ответить на вопрос, как долго продлится эта акция, и что делать утром пассажирам, которые планируют въехать в Украину.

Однако, в районе двух ночи стало известно, что бастующие стали частично пропускать машины с белорусскими номерами. Пограничник порекомендовал всем, кто в ближайшее время планирует пересекать границу, заранее перед выездом уточнить ситуацию на погранпереходе.

Как сообщалось, 20 ноября “евробляхеры“ будут блокировать проезд во многих областях Украины, опубликована карта митингов.