Шторм под Одессой выбросил на берег 5 млн пачек контрабандных сигарет

Предполагают, что баржа везла сигареты из Крыма.

Баржа села на мель, но не очень крепко, ее может снести в море

На Черном море в ночь на 20 ноября разыгрался сильный шторм и сорвал планы контрабандистов нелегально переправить в Болгарию огромную партию табачных изделий.

Об этом сообщает местное издание Думская.

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Утром 19 ноября неподалеку от Одессы чуть не произошла трагедия. Высокие волны и ураганный ветер повредили буксир Параллель. Из-за трещины в корпусе моторный отсек начала заливать вода, поэтому экипаж подал сигнал бедствия. Судно находилось всего в 9 милях от берега в районе Тендеровской косы, поэтому четырех моряков в считанные минуты подобрал проходивший мимо танкер Аркадия.

Позднее они пересели на катер морской охраны Госпогранслужбы Украины, который прибыл на сигнал SOS. Пограничникам спасенные моряки рассказали, что держали курс на Скадовск.

Источники Думской в правоохранительных органах заявляют, что экипаж утонувшей Параллели утаил от пограничников правду - буксир шел не просто так, а тянул в сторону Болгарии баржу с грузом контрабандных сигарет.

“Судьба буксира неизвестна, а что касается баржи, то шторм прибил ее к берегу в районе Черноморки, где судно взяли под охрану пограничники. На борту баржи UDP-DM-2309-УДП, которая, кстати, принадлежит ЧАО Украинское Дунайское пароходство, находится 10 тысяч коробов, в каждом из которых по 500 пачек сигарет. Всего, таким образом, в трюме судна 5 миллионов пачек!“, - отмечает издание.

Баржу прибило к берегу в районе Черноморки, она села брюхом на песок возле причала №121.

По информации журналистов, эта партия табачных изделий - из Крыма.

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Как оказалось, баржа UDP-DM-2309-УДП принадлежит Украинскому Дунайскому пароходству и не первый раз попадается с контрабандой. В июле прошлого года ее задержали в Николаеве во время перегрузки с теплохода Hermes больше миллиона пачек сигарет.

Как сообщалось 13 ноября, в Борисполе изъяли рекордную телефонную контрабанду.