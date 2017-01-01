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Шторм в Одессе: волны смыли пляж

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Из-за шторма в Одессе волнами полностью смыло один из пляжей на 16-й станции Фонтана. Вода оказалась и на набережной.
Вместо песка жители города могли увидеть бурлящую воду
Вместо песка жители города могли увидеть бурлящую воду
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В Одессе один из пляжей на 16-й станции Фонтана в понедельник, 20 ноября, буквально смыло волнами. Соответствующее видео публикует Пушкинская.

Отмечается, что вместо песка жители города могли увидеть бурлящую воду возле подпорных стен набережной.

Напомним, 19 ноября в Одессе из-за непогоды образовались масштабные пробки, остановилось движение ряда маршрутов общественного транспорта.

Также сообщалось, что в Одессе упавшее дерево повредило около десяти машин.

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Теги: Одесса, видео, шторм, Пляж, набережная, непогода
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