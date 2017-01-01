Шторм в Одессе: волны смыли пляж

Из-за шторма в Одессе волнами полностью смыло один из пляжей на 16-й станции Фонтана. Вода оказалась и на набережной.

Вместо песка жители города могли увидеть бурлящую воду скриншот

Читай также: Шторм под Одессой выбросил на берег 5 млн пачек контрабандных сигарет В Одессе один из пляжей на 16-й станции Фонтана в понедельник, 20 ноября, буквально смыло волнами. Соответствующее видео публикует Пушкинская. Отмечается, что вместо песка жители города могли увидеть бурлящую воду возле подпорных стен набережной. Напомним, 19 ноября в Одессе из-за непогоды образовались масштабные пробки, остановилось движение ряда маршрутов общественного транспорта. Также сообщалось, что в Одессе упавшее дерево повредило около десяти машин.

Корреспондент