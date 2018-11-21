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Порошенко с женой установили лампадки на месте гибели Героев Небесной Сотни

Комментариев: 5
Президент и его жена почтили память погибших участников Революции Достоинства.
Порошенко почтил память погибших на Евромайдане
Порошенко почтил память погибших на Евромайдане
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко с женой Мариной Порошенко приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни.

Президент с женой пришли почтить память Героев Небесной Сотни
Президент с женой пришли почтить память Героев Небесной Сотни
president.gov.ua

Как сообщает официальный сайт главы государства, они установили лампадки к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни и почтили их память.

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Кроме президента, в церемонии приняли участие премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Глава государства установил лампадки к месту гибели Героев Небесной Сотни
Глава государства установил лампадки к месту гибели Героев Небесной Сотни
president.gov.ua

Напомним, в Украине в среду, 21 ноября, отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013-2014 годов.

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Теги: Порошенко, День Достоинства и Свободы, Небесна сотня, память
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Комментариев (5)
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MNI1957    21.11.2018, 12:55
Оценка:  0
MNI1957
мысленно он Украину похоронил,теперь ходит на могилу
alex-zol    21.11.2018, 12:03
Оценка:  +3
alex-zol
цыничный биндэра)
MNI1957    21.11.2018, 12:02
Оценка:  +3
MNI1957
тянет наместо преступления
ВосставшийИзБана    21.11.2018, 12:00
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
А памятник своему трактору поставить не хочет? Будет композиция "Порошенко на тракторе".
Зорян_и_Шкиряк    21.11.2018, 12:52
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Что за трактор?
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