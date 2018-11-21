Порошенко с женой установили лампадки на месте гибели Героев Небесной Сотни

Президент и его жена почтили память погибших участников Революции Достоинства.

Президент Петр Порошенко с женой Мариной Порошенко приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни.

Президент с женой пришли почтить память Героев Небесной Сотни president.gov.ua

Как сообщает официальный сайт главы государства, они установили лампадки к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни и почтили их память.

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Кроме президента, в церемонии приняли участие премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Глава государства установил лампадки к месту гибели Героев Небесной Сотни president.gov.ua

Напомним, в Украине в среду, 21 ноября, отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013-2014 годов.