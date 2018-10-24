В Украине отмечают День Достоинства и Свободы: программа мероприятий в Киеве

Стало известно, как Киев будет отмечать годовщину двух майданов.

В среду, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013-2014 годов, называемой также Евромайдан.

Читай также: Сыну главы СБУ “простили“ преследования активистов Майдана

Этот праздник пришел на смену Дню свободы, который по решению Виктора Ющенко отмечался с 2005 по 2011 годы, пока не был отменен президентом Виктором Януковичем. В 2014 году его официальный статус возобновил Петр Порошенко - с тех пор Украина одновременно празднует годовщины Оранжевой революции и Евромайдана.

Согласно президентскому указу, в этот день будут отмечать пятую годовщину начала массовых акций гражданского протеста, которые произошли во время Революции Достоинства в ноябре 2013-го - феврале 2014 года, чествуют гражданский подвиг участников Оранжевой революции и Революции Достоинства.

Указ содержит ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти, направленных на то, чтобы надлежаще отметить День Достоинства и Свободы в Украине и за рубежом в 2018 году.

21 ноября в годовщину начала Евромайдана в 10:00 на аллее Героев Небесной сотни в Киеве у часовни пройдет поминальный молебен и торжественное возложение цветов.

Также состоится шествие студентов к мемориалу Героев Небесной Сотни, во время которого будут зажжены лампадки.

В 14:00 откроется выставка Назустріч свободі в Доме профсоюзов (Майдан Незалежности, 2), организатором которой выступил информационно-выставочный центр Музея Майдана.

Читай также: Расстрел Майдана: Суд оставил под стражей пятерых экс-“беркутовцев“

Праздник будут отмечать и в Киевской городской государственной администрации. Здесь в частности будет проходить выставка украинского фотографа и участника событий Революции достоинства Александра Тимошенко, а также фотовыставка работ Олеся Долина, посвященная женам, сестрам и матерям воинов, погибших в зоне АТО.

Также КГГА организует концертную программу с участием нескольких артистов и коллективов, которые выступали на сцене Майдана.

В 15 часов Институт национальной памяти проведет презентацию очередной книги из проекта “Устная история Майдана“, цель которого - собрать воспоминания участников событий 2013-2014 годов. Новое издание называется “Майдан от первого лица: региональное измерение“. Презентация книги состоится в Национальном музее литературы.

С 17:30 в концертном зале Украинского дома по адресу Крещатик 2 состоится концерт Шлях гідності. Организаторами мероприятия выступили Украинский институт национальной памяти и Музей Революции Достоинства. В концерте заявлено участие эстрадно-симфонического оркестра Украины, а также солистов Национальной оперы и хоровой капеллы Думка.

Читай также: Закон Савченко: В Харькове суд выпустили “титушку“ на свободу

В это же время на Майдане Нежалежности будет проходить массовая акция, приуроченная к празднику и организованная общественным движением Українська Патріотична Альтернатива. Она продлится с 17:00 до 20:00.

В 19:00 в Мыстецком арсенале состоится масштабная выставка Революционируем, посвященная революциям как явлению. На ней будут представлены работы более 30 художников со всего мира - из Украины, Канады, Нидерландов, Бельгии, Италии, Германии и других стран.

Как сообщалось Порошенко подписал указ о праздновании Дня Достоинства и Свободы 24 октября 2018 года.