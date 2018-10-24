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В Украине отмечают День Достоинства и Свободы: программа мероприятий в Киеве

Комментариев: 6
Стало известно, как Киев будет отмечать годовщину двух майданов.
Ряд мероприятий пройдет в Киеве
Ряд мероприятий пройдет в Киеве
facebook.com/Stanislav.Kutsenko

В среду, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013-2014 годов, называемой также Евромайдан.

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Этот праздник пришел на смену Дню свободы, который по решению Виктора Ющенко отмечался с 2005 по 2011 годы, пока не был отменен президентом Виктором Януковичем. В 2014 году его официальный статус возобновил Петр Порошенко - с тех пор Украина одновременно празднует годовщины Оранжевой революции и Евромайдана.

Согласно президентскому указу, в этот день будут отмечать пятую годовщину начала массовых акций гражданского протеста, которые произошли во время Революции Достоинства в ноябре 2013-го - феврале 2014 года, чествуют гражданский подвиг участников Оранжевой революции и Революции Достоинства.

Указ содержит ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти, направленных на то, чтобы надлежаще отметить День Достоинства и Свободы в Украине и за рубежом в 2018 году.

21 ноября в годовщину начала Евромайдана в 10:00 на аллее Героев Небесной сотни в Киеве у часовни пройдет поминальный молебен и торжественное возложение цветов.

Также состоится шествие студентов к мемориалу Героев Небесной Сотни, во время которого будут зажжены лампадки.

В 14:00 откроется выставка Назустріч свободі в Доме профсоюзов (Майдан Незалежности, 2), организатором которой выступил информационно-выставочный центр Музея Майдана.

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Праздник будут отмечать и в Киевской городской государственной администрации. Здесь в частности будет проходить выставка украинского фотографа и участника событий Революции достоинства Александра Тимошенко, а также фотовыставка работ Олеся Долина, посвященная женам, сестрам и матерям воинов, погибших в зоне АТО.

Также КГГА организует концертную программу с участием нескольких артистов и коллективов, которые выступали на сцене Майдана.

В 15 часов Институт национальной памяти проведет презентацию очередной книги из проекта “Устная история Майдана“, цель которого - собрать воспоминания участников событий 2013-2014 годов. Новое издание называется “Майдан от первого лица: региональное измерение“. Презентация книги состоится в Национальном музее литературы.

С 17:30 в концертном зале Украинского дома по адресу Крещатик 2 состоится концерт Шлях гідності. Организаторами мероприятия выступили Украинский институт национальной памяти и Музей Революции Достоинства. В концерте заявлено участие эстрадно-симфонического оркестра Украины, а также солистов Национальной оперы и хоровой капеллы Думка.

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В это же время на Майдане Нежалежности будет проходить массовая акция, приуроченная к празднику и организованная общественным движением Українська Патріотична Альтернатива. Она продлится с 17:00 до 20:00.

В 19:00 в Мыстецком арсенале состоится масштабная выставка Революционируем, посвященная революциям как явлению. На ней будут представлены работы более 30 художников со всего мира - из Украины, Канады, Нидерландов, Бельгии, Италии, Германии и других стран.

Как сообщалось Порошенко подписал указ о праздновании Дня Достоинства и Свободы 24 октября 2018 года.

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Теги: Киев, Майдан, День Достоинства и Свободы
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Комментариев (7)
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Fon_Pascha    21.11.2018, 09:49
Оценка:  +1
Fon_Pascha
Студентов позовите- онижеж дети! у них стипендии забрала эта власть, им надо
alex-zol    21.11.2018, 09:47
Оценка:  +3
alex-zol
траур должен быть, а они отмечают......
pochta-mail    21.11.2018, 09:39
Оценка:  +4
pochta-mail
Его кто-то отмечает???
fkrfyfan    21.11.2018, 09:40
Оценка:  +3
fkrfyfan
Педя и его "молодая команда"
fkrfyfan    21.11.2018, 09:33
Оценка:  +3
fkrfyfan
Можно в очередной раз поскакать, согреться и пожевать печеньки
ANDREICH    21.11.2018, 09:32
Оценка:  +2
ANDREICH
Яка масова акція? Люди вже не ходять на мой дан бо втратили довіру, влада яка прийшла на крові людей гірше бандюковича.
Не йдіть на мой дан бо там гавноцейські напирскають газом в обличчя з балончиків без пояснення причини своїх дій.
GALE    21.11.2018, 09:27
Оценка:  +1
GALE
Достоинство отвисло ниже колен. Шлях огыднисьти. Нашли праздник, надо головы тупые пеплом посыпать, скакуны.
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