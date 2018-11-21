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Запрещала вакцины: Кабмин уволил главу Гослекарств

Комментариев: 3
Как утверждает и.о. главы Минздрава, Гудзь запрещала вакцины от дифтерии, коклюша и туберкулеза.
Безосновательные запреты чиновницы подрывали национальную безопасность страны
Безосновательные запреты чиновницы подрывали национальную безопасность страны
korrespondent.org

Кабинет Министров уволил с должности председателя Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Наталью Гудзь.

Об этом в Тwitter сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.

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“Правительство уволило руководителя Гослекслужбы Наталью Гудзь, которая противозаконно запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка. Безосновательные запреты не только играли на руку популистам и мошенникам, но и подрывали национальную безопасность страны! Спасибо“, - написала Супрун.

Стоит отметить, Кабмин назначил председателем Гослекарств Гудзь 30 ноября 2016 года. До назначения на данную должность Гудзь являлась начальником Государственной службы по лекарственным средствам в Киеве.

Как сообщалось 20 ноября, чиновники Минздрава незаконно ввозили лекарства, открыто дело. Учитывая то, что в Украине уже третий год существует дефицит сыворотки от ботулизма из-за отказа Минздрава Супрун ее закупать, от ботулизма сейчас умирает втрое больше людей, чем раньше.

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Теги: вакцины, Минздрав, лекарства
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    21.11.2018, 15:04
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
По поводу Супрун и ее "американской модели медицины". Вчера мне на глаза попался интересный материал: "Исповедь еретика от медицины" Автор - американский врач педиатр Роберт Мендельсон. Настоятельно рекомендую ознакомиться. А потом уже будем смотреть кого и за что эта, незаконно занимающая пост",
ВосставшийИзБана    21.11.2018, 15:05
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
уволила. Кстати, вакцины могли быть запрещены из-за мертиолята или солей алюминия.
flacon9havi    21.11.2018, 14:48
Оценка:  -1
flacon9havi
А хто і яким чином це все довів?
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