Запрещала вакцины: Кабмин уволил главу Гослекарств

Как утверждает и.о. главы Минздрава, Гудзь запрещала вакцины от дифтерии, коклюша и туберкулеза.

Кабинет Министров уволил с должности председателя Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Наталью Гудзь.

Об этом в Тwitter сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.

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“Правительство уволило руководителя Гослекслужбы Наталью Гудзь, которая противозаконно запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка. Безосновательные запреты не только играли на руку популистам и мошенникам, но и подрывали национальную безопасность страны! Спасибо“, - написала Супрун.

Стоит отметить, Кабмин назначил председателем Гослекарств Гудзь 30 ноября 2016 года. До назначения на данную должность Гудзь являлась начальником Государственной службы по лекарственным средствам в Киеве.

Как сообщалось 20 ноября, чиновники Минздрава незаконно ввозили лекарства, открыто дело. Учитывая то, что в Украине уже третий год существует дефицит сыворотки от ботулизма из-за отказа Минздрава Супрун ее закупать, от ботулизма сейчас умирает втрое больше людей, чем раньше.