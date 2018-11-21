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В Институте нацпамяти рассказали о продолжении "черной пятницы" на траурную субботу

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Вятрович уточнил, нужно ли Украине переносить черную пятницу на другой день.
Вяткович заявил, что государство не имеет влияния на мировую коммерцию
Вяткович заявил, что государство не имеет влияния на мировую коммерцию
unn.com.ua

В эту пятницу жители нашей страны будут участвовать в мировом забеге за скидками - в день, который в 60-е годы назвали черной пятницей. 

Однако уже на следующий день Украина почтит память жертв Голодомора 1932-33 годов. 

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О том что, не противоречат ли эти меры друг другу рассказал председатель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

Об этой сообщает УНН.

“Все-таки черная пятница будет в пятницу, а день памяти жертв Голодомора - в субботу. Каждую четвертую субботу ноября у нас память жертв Голодомора. Черная пятница -  как раз традиция, пришедшая к нам то ли из Европы, то ли из Америки, очевидно, что никакой связи она не имеет с чествованием памяти жертв Голодомора. Я не думаю, что она каким-то образом помешать тому, что будет происходить в субботу”, - сказал Вятрович.

На вопрос о том, не было бы уместным в Украине перенести дату скидок на более удаленную от годовщины трагических событий, глава Института национальной памяти отметил, что государство никак не касается мировых коммерческих акций.

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“Такая акция, как Черная пятница, не имеет связи с государственными инициативами и календарями. Это - исключительно коммерческая акция, которая проводится синхронно во всем мире. Государство не имеет на это никакого влияния”, - сказал Вятрович.

“Второе - несмотря на то, что это произойдет в пятницу, а не в субботу, нельзя сказать, что эта акция каким-то образом перебивает дань и памяти жертв Голодомора, которое состоится на следующий день”, - отметил он.

По мнению собеседника, именно в субботу украинцы со всей Украины и всего мира должны объединиться в почете жертв Голодомора и в 16:00 зажечь свечу.

“Это, собственно, и будет проявлением высокого уважения, которую надо проявить”, - добавил он.

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Напомним, штат Коннектикут вслед за Северной Каролиной признал Голодомор геноцидом украинцев.

Ранее, американский штат Северная Каролина признал Голодомор 1932-1933-х годов в Украине геноцидом украинского народа. 

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Теги: Голодомор, черная пятница, Вятрович, траур, суббота
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Комментариев (1)
MNI1957    21.11.2018, 17:22
Оценка:  +1
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