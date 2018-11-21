В Институте нацпамяти рассказали о продолжении "черной пятницы" на траурную субботу
В эту пятницу жители нашей страны будут участвовать в мировом забеге за скидками - в день, который в 60-е годы назвали черной пятницей.
Однако уже на следующий день Украина почтит память жертв Голодомора 1932-33 годов.
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О том что, не противоречат ли эти меры друг другу рассказал председатель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
Об этой сообщает УНН.
“Все-таки черная пятница будет в пятницу, а день памяти жертв Голодомора - в субботу. Каждую четвертую субботу ноября у нас память жертв Голодомора. Черная пятница - как раз традиция, пришедшая к нам то ли из Европы, то ли из Америки, очевидно, что никакой связи она не имеет с чествованием памяти жертв Голодомора. Я не думаю, что она каким-то образом помешать тому, что будет происходить в субботу”, - сказал Вятрович.
На вопрос о том, не было бы уместным в Украине перенести дату скидок на более удаленную от годовщины трагических событий, глава Института национальной памяти отметил, что государство никак не касается мировых коммерческих акций.
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“Такая акция, как Черная пятница, не имеет связи с государственными инициативами и календарями. Это - исключительно коммерческая акция, которая проводится синхронно во всем мире. Государство не имеет на это никакого влияния”, - сказал Вятрович.
“Второе - несмотря на то, что это произойдет в пятницу, а не в субботу, нельзя сказать, что эта акция каким-то образом перебивает дань и памяти жертв Голодомора, которое состоится на следующий день”, - отметил он.
По мнению собеседника, именно в субботу украинцы со всей Украины и всего мира должны объединиться в почете жертв Голодомора и в 16:00 зажечь свечу.
“Это, собственно, и будет проявлением высокого уважения, которую надо проявить”, - добавил он.
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Напомним, штат Коннектикут вслед за Северной Каролиной признал Голодомор геноцидом украинцев.
Ранее, американский штат Северная Каролина признал Голодомор 1932-1933-х годов в Украине геноцидом украинского народа.