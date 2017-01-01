Украинцам запретили оставлять детей в санаторных школах на каникулах

Правительство запретило родителям в Украине оставлять детей в санаторных школах-интернатах на каникулы.

Кабинет министров Украины принял положение о санаторных школах, которое запрещает родителям оставлять детей в таких заведениях на каникулы. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Согласно сообщению, обучение в санаторной школе происходит с индивидуальным подходом и в оздоровительно-щадящем режиме. Его определяет медико-педагогическая комиссия заведения, которая мониторит состояние здоровья и особенности развития каждого ребенка.

"Для тех учащихся, имеющих трудности в обучении, положение предусматривает возможность проведения дополнительных индивидуальных, групповых занятий и консультаций", - уточнили в ведомстве.

Отмечено, что санаторные школы обеспечивают обучение для детей с такими видами заболеваний как сколиоз, сахарный диабет, малые и неактивные формы туберкулеза, заболевания сердечнососудистой системы, психоневрологические заболевания, хронические неспецифические заболевания органов дыхания и пищеварения.

Срок пребывания ребенка в интернате санаторной школы устанавливается индивидуально по назначению врачей. Как правило, он составляет не более года.

"Для того, чтобы усилить родительскую ответственность за детей, обучающихся в санаторных школах-интернатах, положение запрещает родителям оставлять детей в заведении на каникулы. В случае, если они хотят оставить детей в школе на выходные, родители должны сообщить об этом соответствующие социальные службы", - подчеркивается в сообщении.

Согласно положению, предельная наполняемость классов в санаторных школах составляет 20 учеников. Продолжительность урока - в зависимости от класса - от 35 до 45 минут, а для отдельных индивидуальных или групповых занятий - 20 и 40 минут соответственно.

Кроме того, для каждого из видов школ, в соответствии с заболеваниями их воспитанников, прописаны особенности организации обучения и лечения.

Ранее в интернате Ровенской области отравились семь детей.

Также сообщалось, что в Черкасской области горела школа-интернат.

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